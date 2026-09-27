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Yalova'da vinçten düşen demir yığını kamyon şoförünün hayatını aldı

Yalova İsmetpaşa Mahallesi'ndeki malzeme firmasına vinçle indirilen demirlerin bağının kopması sonucu kamyon şoförü Elmas Huysal (39) yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 21:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yalova'da vinçten düşen demir yığını kamyon şoförünün hayatını aldı

Olayın gelişimi:

Yalova’nın İsmetpaşa Mahallesi Girne Caddesi adresindeki bir yapı ve inşaat malzemeleri firmasının bahçesinde meydana gelen kazada, kamyonla getirilen demirlerin vinçle indirilmesi sırasında bir bağın kopması sonucu demir yığını çöktü.

Olayda, Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan ve kamyonla malzeme getiren Elmas Huysal (39) demirlerin altında kaldı. Kazanın bağ kopması nedeniyle yaşandığı, demirlerin vincinden indirilirken bir bağlantının kopması sonucu yığıldığı bildirildi.

Müdahale ve cenaze işlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Huysal’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Huysal tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi yapılan işlemlerin ardından memleketi olan Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesine götürülerek burada toprağa verildi. Olayla ilgili olarak firma yetkilileri ve çevredeki kişilerden alınan bilgiler doğrultusunda inceleme sürüyor.

YALOVA’DA İNŞAAT MALZEMESİ SATAN FİRMANIN BAHÇESİNDE VİNÇLE DEMİR İNDİREN ELMAS HUYSAL (39)...

YALOVA’DA İNŞAAT MALZEMESİ SATAN FİRMANIN BAHÇESİNDE VİNÇLE DEMİR İNDİREN ELMAS HUYSAL (39) BAĞLARDAN BİRİNİN KOPMASI SONUCU DEMİR ALTINDA KALDI. HUYSAL, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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