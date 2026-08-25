Yanlış ihbarı kendi eşkalini verdi: Menteşe'de asılsız gasp alarmı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Yekap Parkı'nda bir kişinin telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "bir kadın gaspa uğradı" şeklinde ihbarda bulunması, bölgedeki güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

İhbar sırasında söz konusu şahsın kendi eşkalini verdiği ve telefonunu parkta bulunan bir kadına uzattığı, bu durumdan tedirgin olan kadının yakındaki bir markete sığındığı öğrenildi.

polis müdahalesi ve tespitler:

Bölgeye sevk edilen Asayiş ve Yunus ekipleri kısa süre içinde olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde parkta herhangi bir gasp olayı tespit edilmedi; ihbarda bulunan kişinin verdiği eşkalın kendi görünümüyle örtüştüğü ve şahsın alkollü olduğu belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

soruşturma sürüyor:

Olayın ardından emniyet birimleri, ihbarın kaynağı ve ihbarın neden verildiğine ilişkin detaylı inceleme başlattı. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü, gerekli değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

MENTEŞE’DE GASP İHBARI YAPTI, KENDİ EŞKALİNİ VERDİ