Yapay zeka görüntüleriyle borsa dolandırıcılığı: 9 kişi cezaevinde

Jandarmadan büyük operasyon: yapay zeka destekli reklamlarla dolandırıcılık

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya platformlarında yapay zeka kullanılarak hazırlanan borsa yatırım danışmanlığı reklamları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle yürütülen dolandırıcılık olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlenerek, banka hesaplarına toplam 805 bin TL aktarıldığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Operasyonun kapsamı ve soruşturmanın ayrıntıları:

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, şüphelilerin tespitine yönelik geniş çaplı teknik ve fiziki takip yapıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda 9 Ekim 2026 tarihinde Ankara, Adana, Antalya, Osmaniye ve Manisa'da belirlenen 6 ayrı adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 9 kişi gözaltına alındı; bankadaki aktarımların toplamı ve yapılan incelemeler soruşturma dosyasında yer aldı. Şüpheliler adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi ve çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan vatandaşlara uyarı ve çağrı:

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, dijital platformlarda karşılaşılan yüksek kazanç vaatlerine karşı vatandaşları uyardı. Kurum, bu tür reklamların sık sık yapay zeka ile gerçeğe yakın içerikler üretildiğine dikkat çekerek, şüphe duyulan durumların yetkililere bildirilmesinin önemini vurguladı. Vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunmaları gerektiği aktarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ayrıca, Düzce’nin asayiş ve huzurunun korunması amacıyla siber suçlar başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA YAPAY ZEKÂ KULLANILARAK HAZIRLANAN “BORSA YATIRIM DANIŞMANLIĞI” REKLAMLARI ÜZERİNDEN YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BELİRTİLEN DOLANDIRICILIK OLAYLARINA YÖNELİK 5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ. HESAPLARINA TOPLAM 805 BİN TL AKTARILDIĞI TESPİT EDİLEN 9 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI.