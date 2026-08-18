Yapay zekada 1 trilyon liralık hedefle yerli üretim ve dijital egemenlik yol haritası

planın kapsamı ve temel hedefleri:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı, ülkenin yapay zeka alanında yalnızca tüketen değil; geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir konuma erişmesini hedefliyor. Planın amaçları arasında teknolojik bağımsızlığın pekiştirilmesi, ekonomik ve toplumsal değer üretme potansiyelinin maksimuma çıkarılması ve küresel rekabette iddialı bir pozisyon alınması bulunuyor.

Eylem planı, insan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda şekillendi. Strateji, beş temel teknik katman ve üç destek alanına odaklanarak somut adımlar içeriyor: enerji, hesaplama donanımı, altyapı, modeller/veri ve uygulamalar ile yetenek, finansman ve düzenleme alanları güçlendirilecek. Bu yapı üzerine inşa edilen 16 öncelikli eylem, kamu ve özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilecek.

uygulama eksenleri ve izleme mekanizması:

Eylem planı dört ana eksen etrafında toplanıyor: Fark et, İstifade et, Üret ve Yönet. Planın uygulanması ilgili kamu kurumlarının koordinasyonunda olacak ve performans göstergeleri ile şeffaf izleme mekanizmalarıyla takip edilecek. 2026-2027 döneminde temel yönetişim yapılarının kurulması, sektörel veri alanlarının pilotlanması, kamuda öncü uygulamaların devreye alınması ve hesaplama kapasitesine yönelik yatırımların şekillendirilmesi öngörülüyor. 2028-2030 döneminde ise pilot uygulamaların yurt geneline ölçeklendirilmesi, yerli ve sektörel modellerin ticarileştirilmesi ve uluslararası stratejik iş birliklerinin derinleştirilmesi öncelik kazanacak.

insan kaynağı, altyapı ve yatırım hedefleri:

Plan, stratejik insan kaynağı yatırımlarını ön plana çıkarıyor. Buna göre e-Devlet Kapısı üzerinden tüm vatandaşların yapay zeka yetkinlik düzeylerini ölçebilecekleri ve kişiye özel gelişim haritalarına yönlendirilebilecekleri ulusal bir değerlendirme altyapısı kurulacak. Hedeflenen sayılar arasında 5 milyon kişiye yapay zeka farkındalığı kazandırmak; ekosisteme 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli kazandırmak yer alıyor.

Altyapı ve teknoloji tarafında ise plan, ülke genelinde yüksek performanslı hesaplama kaynaklarına erişimi yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Hedefler arasında 1 GW veri merkezi kurulu gücüne ulaşılması ve araştırmacılar, girişimler ile KOBİ'ler için dünya standartlarında hesaplama kapasitesinin doğrudan erişime açılması bulunuyor. Özel sektörün harekete geçirilmesi planlanarak, 500 milyar lira tutarında yatırımın mobilize edilmesi bekleniyor. Bu kaynaklarla sektörel temel modeller geliştirilecek, fiziksel yapay zeka ve robotik alanlarında yerli üretim yetkinlikleri artırılacak ve en az beş öncelikli sektörde düzenleyici deney alanları faaliyete geçirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, planın 2030 yılına kadar Türkiye’nin yol haritasını belirleyeceğini vurguladı ve planın millet için hayırlı olmasını diledi. Bakanın açıklamasında yapay zekanın ekonomik refah, rekabet gücü ve egemenlik açısından kritik bir alan olduğu, Türkiye’nin bu dönüşümün seyircisi olmayıp öncülerinden olacağı ifade edildi.

beklenen etkiler ve erişim:

Eylem planı, kamu kaynakları ile özel sektör yatırımlarını ortak hedefler etrafında seferber ederek Türkiye’nin yapay zeka ekosisteminde üretim, ihraç ve güvenilir yönetişim kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Planın uygulanmasıyla birlikte yerli çözümlerin ticarileşmesi, kamu hizmetlerinde yapay zekanın ölçeklendirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi bekleniyor.

Plan dokümanının tüm detaylarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın resmi internet adresi üzerinden erişilebiliyor: www.sanayi.gov.tr/yapayzekaeylemplani

TÜRKİYE’NİN YAPAY ZEKA EYLEM PLANI YAYIMLANDI, TÜRKİYE’NİN YAPAY ZEKA ALANINDA YALNIZCA TÜKETEN DEĞİL; GELİŞTİREN, ÜRETEN, İHRAÇ EDEN VE GÜVENİLİR ŞEKİLDE YÖNETEN BİR ÜLKE KONUMUNA ULAŞMASI VE 1 TRİLYON LİRAYI AŞAN BİR EKONOMİK DEĞER OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR.