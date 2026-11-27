el emeğinin mirası:

Eskişehir'de meslekte 46 yılı geride bırakan emekli nakış öğretmeni Gönül Özdemir, yakın zamanda vefat eden hocası Emel Usluoğlu tarafından Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'ne hibe edilen yatak örtüsü takımının taşıdığı manevi ve kültürel değeri anlattı. Takımın, kurumun geleneksel üretim kültürü ile öğretmen-öğrenci ilişkisinin somut bir örneği olarak öne çıktığını belirtti.

yapım süreci ve titiz işçilik:

Özdemir, örtünün kumaş hazırlığından iplik çekme ve tek tek pile oluşturma aşamasına kadar her adımının tamamen el emeğiyle gerçekleştirildiğini vurguladı. Takımın yaklaşık 50-60 yıllık olabileceğini söyleyen Özdemir, parçanın evlenmeden önce yapılmış olma ihtimaline dikkat çekti. Bu süreçlerin her birinin uzun ve sabır gerektiren uygulamalar olduğunu, ip çekme ve pile verme işlemlerinin özellikle zaman alan teknikler olduğunu ifade etti.

Örtünün nadir bir örnek olduğunu belirten Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu kumaşın, bu işlemenin hazırlığı bile uzun sürecek bir işlem. Bunları ip çekerek yapmışlar. Şunlar tek tek pile haline getiriliyor. Gerçekten çok işçilik var.” Bu tanımlama, eserin hem estetik hem de zanaat açısından benzersizliğini öne çıkarıyor.

kuşaklar arası aktarım ve kültürel değer:

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü ile benzeri kurumlar, Özdemir'in de işaret ettiği üzere geleneksel Türk el sanatlarının araştırılması, arşivlenmesi ve genç kuşaklara aktarılması bakımından kritik bir role sahip. Bu tür bağışlar hem mesleki hafızanın korunmasına hem de öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı sunarak geleneksel işçiliğin inceliklerinin gözler önüne serilmesine katkı sağlıyor.

Özdemir, hocasıyla olan kişisel anılarını da paylaşarak duygusunu dile getirdi. Emekli öğretmen, hocalarının derslerde kendisini sık sık “asistanım” diye çağırdığını, bir gösterimi ona yönlendirip çabuk algıladığı için gruba da öğretmesini istediğini aktardı. Bu anekdot, kurum içindeki hiyerarşi ve güvene dayalı eğitim pratiğinin sıcak bir örneğini sunuyor.

Gönül Özdemir, sözlerini okulda yetişen kuşakların yeteneğine ve o dönemin toplumsal yaşamına bağlayarak sürdürdü: gençlerin ev içi üretimdeki el becerilerinin yüksek olduğunu, sosyal hayatın sınırlı olduğu dönemlerde bu tür işleri uzun süre üzerinde çalışarak duygularını ve becerilerini konuşturduklarını ifade etti. Son olarak Özdemir, örtünün tek örnekliğine dikkat çekip bu tür eserlerin korunmasının önemini vurgulayarak emekliliğini de aynı kurumdan verdiğini belirtti.

ESKİŞEHİR’DE MESLEKTE 46 YILI GERİDE BIRAKAN EMEKLİ NAKIŞ ÖĞRETMENİ GÖNÜL ÖZDEMİR, YAKIN ZAMANDA VEFAT EDEN ÖĞRETMENİ EMEL USLUOĞLU’NUN OKULA HİBE ETTİĞİ EL EMEĞİ YATAK ÖRTÜSÜ TAKIMININ YÜKSEK MANEVİ DEĞERİNE, OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİNDEKİ ÜRETİM KÜLTÜRÜNE VE TİTİZ İŞÇİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.