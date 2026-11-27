Restorasyonun kapsamı ve süreci:

Sivas kent merkezinde yer alan ve Anadolu Selçuklu döneminin önemli örneklerinden kabul edilen Sivas Ulu Camii, inşa kitabesine göre 1196-1197 yıllarında Kızılarslan bin İbrahim tarafından Kul Ahi’ye yaptırıldı. Yapı, 1212 yılında İzzeddin Keykavus tarafından onarıldı ve 1213’te bugünkü tuğla örgülü minare inşa edildi. Kuzeyden esen rüzgar nedeniyle ilk inşa edildiğinde 1,10 metre eğimle planlanan minare, zaman içinde 117 santimetre eğime ulaşarak yapının karakteristik unsurlarından biri haline geldi.

Tarihi yapı yaklaşık 16 ay önce ibadete kapatıldı ve tarihinin en kapsamlı restorasyon sürecine alındı. Çalışmaların amacı, yapının taşıyıcı sistemlerini güçlendirerek özgün Selçuklu dokusunu geri kazandırmak ve geçmişte yapılan müdahalelerin yol açtığı yapısal sorunları gidermektir.

Teknik müdahaleler ve konservasyon adımları:

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri restorasyonun 2025 yılında, hayırseverin ve Sivas Ulu Cami Vakfı'nın desteğiyle başlatıldığını bildiriyor. İlk aşamada yapının taşıyıcı sistemi üzerinde güçlendirme çalışmaları uygulandı; geçmiş dönemlerde eklenen betonarme döşeme kontrollü şekilde kaldırıldı ve yerine yapının orijinal malzemesine uygun ahşap lamine örtüsü konuldu. Restorasyon kapsamında çatının yalıtımı tamamlandı ve titanyum çinko ile kaplama çalışmalarında son aşamaya gelindi.

İç mekânda zemin kotu düzenlemeleri yapılıyor, kenar ayaklar güçlendiriliyor ve beden duvarları ile kemerlerde taş tamamlama ve yüzey temizliği çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca cami bahçesinde, Müze Müdürlüğü denetiminde arkeolojik araştırma kazıları yürütülüyor. Bu müdahaleler, hem yapının statik güvenliğini artırmayı hem de özgün mimari öğelerin açığa çıkarılmasını hedefliyor.

Tarihi minarenin korunması:

Restorasyonun en kritik ayağını tarihi minarenin korunması oluşturuyor. Minare için onaylı proje doğrultusunda yapısal güçlendirme uygulamaları hayata geçirildi; tuğla tamamlama, yüzey temizliği ve konservasyon işlemleri eş zamanlı yürütülüyor. Ayrıca restorasyon sırasında caminin tavanından kaldırılan 1,1 ton ağırlığındaki betonun uzaklaştırılması, yapının özgün yük dengesi ve estetiğinin geri kazanılması açısından önem taşıyor.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, Ulu Camii'nin Anadolu’daki erken dönem çok sütunlu cami mimarisinin önemli bir örneği olduğunu, Selçuklu mimarisinin özgün özelliklerinin günümüze taşınmasının hedeflendiğini ve restorasyonun yıllardır yapılmamış detaylılıkta yürütüldüğünü belirtiyor. Çalışkan, geçmiş restorasyon kayıtlarına atıfla 1525-1597 döneminde kapsamlı onarımlar yapıldığı ve 1955’te İsmail Hakkı Toprak öncülüğünde gerçekleştirilen müdahalelerle özgün döşeme ve tavan örtüsünün beton ile değiştirildiğini hatırlatıyor.

Restorasyon çalışmalarının son aşamalarında çinilerin tamamlanması ve son konservasyon işlemlerinin bitirilmesiyle projenin 2027 sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor. Yenilenecek Ulu Camii, hem yapısal olarak güçlendirilmiş olacak hem de Selçuklu dönemi mimari kimliğine daha uygun bir görünüm kazanacak.

EĞRİ MİNARESİ İLE SİVAS’IN SEMBOL ESERLERİNDEN BİRİSİ OLAN SİVAS ULU CAMİİ, TARİHİNİN EN KAPSAMLI RESTORASYONUNA ALINDI. 2027 YILINDA RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANMASI HEDEFLENEN CAMİDE ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR.