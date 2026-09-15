Yaşar Üniversitesi M Blok eğitim binası LEED Gold sertifikasıyla tescillendi

M Blok, uluslararası yeşil bina standartlarında onaylandı:

Yaşar Üniversitesi’nin Selçuk Yaşar Kampüsü’nde yer alan 32 bin metrekarelik M Blok Eğitim Binası, sürdürülebilir kampüs vizyonunun somut bir adımı olarak uluslararası yeşil bina derecelendirme sistemi LEED BD+C: New Construction v4 kapsamında denetlendi. Bağımsız kuruluş Green Business Certification Inc. (GBCI) tarafından yürütülen değerlendirme sonucunda bina, LEED Gold sertifikası almaya hak kazandı. Değerlendirme, ABD Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen çerçeveye göre gerçekleştirildi.

tasarım ve uygulamada sürdürülebilirlik:

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, binanın çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek ve akıllı yaşam alanı olarak planlandığını belirtti. Yiğitbaşı, çatıda yer alan güneş panelleriyle enerji ihtiyacının bir kısmının yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını, yağmur sularının binanın altındaki özel sarnıçta toplandığını ve peyzajda düşük su ihtiyaçlı bitkilerin tercih edildiğini vurguladı. Bu uygulamaların, kampüsün yeşil dokusuna katkı sunduğu ifade edildi.

Yaşar Üniversitesi İnşaat Bakım-Onarım Yatırım Daire Başkanı Yetkin Türk ise projenin tasarım aşamasından işletmeye kadar sürdürülebilirliğin temel kriter olarak ele alındığını; mekanik ve elektrik sistemlerinden şantiye yönetimine kadar disiplinler arası koordinasyonla ilerlediklerini söyledi. Bağımsız inceleme ile doğrulanan sertifika, sahadaki uygulamaların hedeflerle uyumunu belgeledi.

su, enerji yönetimi ve kullanıcı konforu:

Bağımsız denetim raporuna göre M Blok, su yönetiminde 420 tonluk yağmur suyu sarnıcı ve özel izleme altyapısıyla yüksek puan aldı. Ayrıca binada yerinde yenilenebilir enerji üretimi, gelişmiş sistem doğrulamaları ve toplu taşımaya doğrudan erişim gibi kriterler sayesinde ulaşım ve enerji performansında da başarılı bulundu.

Yapının doğal gün ışığı kullanımı, akustik yalıtımı ve yüksek iç ortam hava kalitesi konularındaki çözümleri inovasyon kategorisinde tam puan alarak LEED Gold seviyesinin tescillenmesine katkı sağladı. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller bu başarının, üniversitenin uzun vadeli çevre vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu; binanın işletme döneminde gelişmiş ölçüm ve izleme altyapısıyla performansının takip edileceğini belirtti.

Yeni eğitim binası, üniversitenin kaynak verimliliği, yenilikçilik ve çevresel sorumluluk ilkelerini bağımsız denetimle belgeleyen bir örnek yapı olarak kampüs yaşamına kazandırıldı. LEED Gold sertifikası, hem öğrencilere hem akademisyenlere hem de çalışanlara çevreye duyarlı bir eğitim ortamı sunmayı hedefleyen projenin hedeflerine ulaşmasını sağlamış oldu.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS VİZYONUYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ 32 BİN METREKARELİK M BLOK EĞİTİM BİNASI, ULUSLARARASI YEŞİL BİNA DERECELENDİRME SİSTEMİ LEED DEĞERLENDİRMESİNDE GOLD SERTİFİKASI ALDI.