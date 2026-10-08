Dolar 49,3324 +0,27%
Euro 55,3300 +0,44%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.598,70 +0,08%
EUR/USD 1,1218 +0,17%
Brent Petrol 103,64 -0,61%
--°

Yaşlılar Karagöl Yaylası'nda doğayla taze enerji buldu

YADEM üyeleri Taraklı Karagöl Yaylası'nda buluştu; göl çevresi yürüyüşü, orman gezintisi ve birlikte yemekle gün boyu sosyalleşti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yaşlılar Karagöl Yaylası'nda doğayla taze enerji buldu

Yaşamı paylaşan buluşma

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren YADEM üyeleri, sosyal etkinlikler kapsamında Taraklı Karagöl Yaylası'nda bir araya geldi. Amaç, yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamaktı.

Doğa yürüyüşü ve etkinlikler:

Şehrin güneyinde yer alan yaylada buluşan katılımcılar, göl çevresinde yürüyüş yapıp, ormanlık alanda gezinti düzenleyerek bölgenin doğal ortamında hareket etti. Program süresince çeşitli küçük etkinlikler gerçekleştirildi ve herkes doğanın içinde rahat bir gün geçirdi.

Sosyal katılım ve etki:

Yürüyüş ve doğa gezisinin ardından üyeler birlikte yemek yiyip sohbet ederek birbirleriyle zaman paylaştı. Katılımcılar, gün boyunca hem hareket hem de sosyalleşme imkânı bulduktan sonra yayladan ayrıldı; etkinlik, hedeflenen sosyal katılım amacına hizmet etti.

SAKARYA&#039;DA FAALİYET GÖSTEREN YAŞLI DESTEK MERKEZİ (YADEM) ÜYELERİ, SOSYAL ETKİNLİKLER KAPSAMINDA...

SAKARYA'DA FAALİYET GÖSTEREN YAŞLI DESTEK MERKEZİ (YADEM) ÜYELERİ, SOSYAL ETKİNLİKLER KAPSAMINDA TARAKLI KARAGÖL YAYLASI’NDA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İlçe meydanında ayakkabı boyacısı, maaşını sokak hayvanlarına harcayan engelliye...
images

Okullarda siber farkındalık yayılıyor: Kastamonu'da Hayata Renk Verelim projesi
images

Hisarcık'ta şanlı bir veda: Kıbrıs gazisi Mehmet Şener toprağa verildi
images

İş makinesiyle çarpışan servis şoförü Develi'de defnedildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında arama: bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı