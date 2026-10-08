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Gaziantep sokakları gastronomi coşkusuna hazırlanıyor

GastroAntep korteji, Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 Ekim Cuma saat 10.00'da Kale Altı Açık Otoparkı'ndan başlayıp Balıklı Meydanı'nda sona erecek.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gaziantep sokakları gastronomi coşkusuna hazırlanıyor

GastroAntep korteji başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) coşkusu şehrin sokaklarına taşınıyor. Festivalin açılışını simgeleyecek kortej, kentin zengin mutfak mirasını ve kültürel izlerini görünür kılacak etkinliklerden biri olacak.

kortejin rotası ve programı:

Kortej, 9 Ekim Cuma günü saat 10.00'da Gaziantep Kale Altı Açık Otoparkı'ndan başlayacak. Müzik ve eğlence eşliğinde ilerleyecek yürüyüş, Kale Altı, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı ve Gaziler Caddesi güzergâhını takip ederek Balıklı Meydanı'nda son bulacak. Etkinlik boyunca renkli görüntüler ve sokak gösterileri kortejin atmosferini belirleyecek.

gastronominin sokaklardaki yansıması:

Kortej, asırlara dayanan Gaziantep mutfağının izlerini taşıyacak ve ziyafet ile kültürün sanata dönüştüğü bir başlangıç niteliği taşıyacak. Katılımcılar ve izleyiciler, şehir merkezinde kurulacak bu canlı kurguda yerel tatların ve el emeği geleneklerin görsel ve işitsel sunumlarına tanıklık edecek.

GastroAntep korteji, festival coşkusunu yaymak ve Gaziantep'in zengin gastronomi mirasını geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla planlanmış bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, kortejin geçtiği güzergâhlar üzerinden gösterilere ortak olabilecek.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KÜLTÜR...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ULUSLARARASI GAZİANTEP GASTRONOMİ FESTİVALİ (GASTROANTEP) KAPSAMINDA KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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