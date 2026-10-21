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Yayalaştırılmış alanlara giren sürücülere Eskişehir'de 3 bin 705 TL ceza

Eskişehir zabıtası yayalaştırılmış yollarda araç, motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter kullananlara Kabahatler Kanunu gereği 3.705 TL ceza uyguluyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yayalaştırılmış alanlara giren sürücülere Eskişehir'de 3 bin 705 TL ceza

Denetimlerin kapsamı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Ekipleri, kent merkezinde araç trafiğine kapatılan ve yayalaştırılmış alanlarda denetimlerini sürdürüyor. Kaldırımlar, bisiklet yolları ve yeşil alanlar da kontrollerin odak noktasını oluşturuyor.

UKOME kararları doğrultusunda motorlu taşıtların girişine yasak getirilen noktalarda araç, motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter kullanan sürücüler kontrol ediliyor. Yaya güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlara anında müdahale ediliyor.

Kural ihlallerine uygulanan yaptırım:

Yasağı ihlal eden ve yayalar için tehlike oluşturan sürücülere, Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 TL cezai işlem uygulanıyor. Bu yaptırım, hem denetimlerin caydırıcılığını artırmayı hem de kamusal alanların güvenli kullanımını sağlamayı hedefliyor.

Denetimlerde ayrıca kaldırımların park yeri olarak kullanılmaması, bisiklet yollarının engellenmemesi ve yayalaştırılmış yolların motorlu taşıtlarla işgal edilmemesi konusunda sürücülere uyarılar yapılıyor.

Zabıta'nın mesajı ve hedefleri:

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetimlerin kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. Amaç, vatandaşların —özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelliler— kamusal alanları rahat ve güvenli şekilde kullanabilmesi.

Açıklamada sürücülere, araç trafiğine kapatılmış ve yayalaştırılmış yollara motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter ile girilmemesi ve kaldırımların araç park etmek amacıyla kullanılmaması gerektiği hatırlatıldı.

BÜYÜKŞEHİR ZABITASI YAYA GÜVENLİĞİ İÇİN SIKI DENETİM YAPIYOR

BÜYÜKŞEHİR ZABITASI YAYA GÜVENLİĞİ İÇİN SIKI DENETİM YAPIYOR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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