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Gümrük kaçak tütün ağına baskın: Mersin merkezli operasyonda 20 kişi yakalandı

Tarsus Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Tarsus, Adıyaman ve Malatya'da düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı; çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:33

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gümrük kaçak tütün ağına baskın: Mersin merkezli operasyonda 20 kişi yakalandı

Operasyonun amacı ve yürütülmesi:

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında planlı fiziki takip çalışması yürütüldü. Çalışmanın hedefi, gümrük kaçağı makaron, sigara ve paketlenmiş tütün sevkiyatını engellemekti.

Takip ve belirleme süreci:

Ekiplerin fiziki takibi sonucu Mersin’de 3, Tarsus ilçesinde 13, Adıyaman’da 3 ve Malatya’da 1 olmak üzere toplam 20 şüpheli belirlendi. Yapılan soruşturmada, Adıyaman ve Malatya'dan Mersin merkez ve Tarsus'a düzenli biçimde kaçak tütün ürünleri sevk edildiği tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon ve ele geçirilenler:

Belirlenen adreslere ve araçlara düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, şüpheliler gözaltına alındı; ikamet, iş yerleri ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 354.200 adet boş makaron, 61.080 adet doldurulmuş makaron, 723 kilogram açık kıyılmış tütün, 10.270 adet yaprak sigara kağıdı, 83 paket gümrük kaçağı sigara, 4,5 kilogram nargile tütünü, ayrıca 10 adet mermi ve 9 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyon, sevkiyatın kaynak ve dağıtım ağının kesilmesi hedefiyle planlandı ve uygulandı; ele geçirilen ürünlerin miktarı, operasyonun ölçeğini ortaya koyuyor.

Adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemler için emniyete götürülerek savcılığa sevk edilmeye hazırlandı. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller değerlendirilerek soruşturmanın yönü ve olası ek gözaltılar üzerinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MERSİN MERKEZLİ 3 İLDE TÜTÜN ÜRÜNLERİ KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 20 ŞÜPHELİ...

MERSİN MERKEZLİ 3 İLDE TÜTÜN ÜRÜNLERİ KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 20 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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