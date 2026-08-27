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Ayvalık’ta mahalle yolları baştan sona yenileniyor

Ayvalık Belediyesi Sefa Çamlık ve Altınova'da yıpranmış yolları söküp zemin hazırlığı yaparak yeni kilit parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Ayvalık’ta mahalle yolları baştan sona yenileniyor

ayvalık’ta yol yenileme çalışmaları sürüyor:

Ayvalık Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla mahallelerde kapsamlı üstyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, özellikle Sefa Çamlık ve Altınova mahallelerinde yoğunlaşıyor.

çalışmanın kapsamı:

Sefa Çamlık Mahallesi'nde 27021, 27022 ve 27024 Sokaklar, Altınova Mahallesi'nde ise Anafartalar Caddesi, 226-222 Sokak, İskele Sokak, Keten Sokak ve Fuat Güngör Caddesi üzerinde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış yollar tamamen sökülüyor, zemin hazırlıkları tamamlandıktan sonra yeni kilit parke taşları döşeniyor.

hedefler ve uygulama yöntemi:

Çalışmaların amacı, sadece yol yüzeyini yenilemek değil; aynı zamanda mahallelerde daha güvenli, düzenli ve konforlu ulaşım şartları sağlamak. Ekipler, önce mevcut asfalt ve taşları kaldırıyor, zemin iyileştirmesi yapıyor ve ardından taş döşeme ile üstyapıyı tamamlıyor. Bu süreç, özellikle yoğun kullanımdan dolayı aşınmış bölgelerde önceliklendirilerek yürütülüyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalışmaların mahallelerin ihtiyaçlarına göre planlandığını vurgulayarak, "Ayvalık’ın dört bir yanında yollarımızı yeniliyor, hemşehrilerimizin daha güvenli, düzenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması için çalışıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, önceliklerimiz doğrultusunda yol ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, çalışmalarda kullanılan malzeme ve uygulama kalitesine dikkat ettiklerini, planlı ilerleme sayesinde mahalle sakinlerinin günlük hayatında kısa sürede somut iyileşmeler beklediklerini belirtiyor. Yol yapım seferberliği, kent genelinde ulaşım standardını yükseltmeyi hedefliyor.

AYVALIK’IN SEFA ÇAMLIK VE ALTINOVA MAHALLELERİNDE YOL YAPIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM...

AYVALIK’IN SEFA ÇAMLIK VE ALTINOVA MAHALLELERİNDE YOL YAPIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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