Afyonkarahisar'da kornişon tarlalarında pestisit denetimi: tüketici sağlığı ön planda

Afyonkarahisar'da kornişon tarlalarında pestisit denetimi sürüyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bitkisel üretimde gıda güvenilirliğini sağlamak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla hasat öncesi pestisit denetimlerini yoğunlaştırdı. Çalışmalar kapsamında turşuluk salata (kornişon) üretim alanlarından numuneler alınarak analiz için ilgili laboratuvara gönderildi.

Denetim kapsamı ve uygulama biçimi:

İl müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, tarlalarda doğrudan numune alma işlemi yapılıyor. Alınan örneklerle bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığı, etiket bilgileri ve tavsiyelere riayet edilip edilmediği belirleniyor. Numuneler, risk değerlendirmesi ve yasal limitlere uyum açısından laboratuvar analizine tabi tutuluyor.

Hedefler ve olası yaptırımlar:

Hasat öncesi yapılan pestisit kontrollerinin başlıca hedefleri arasında insan sağlığı açısından oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve sürdürülebilir bitkisel üretimin sağlanması yer alıyor. Denetimler sırasında yasaklı veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanımı tespit edilmesi halinde; ilgili mevzuat çerçevesinde hasadın geciktirilmesi, ürünlerin imha edilmesi ve idari para cezası gibi yaptırımlar uygulanabiliyor.

Tarım yetkilileri, üreticilere etiket talimatlarına uygun uygulama yapmaları ve kayıt tutmaları çağrısında bulunurken, tüketicilere de piyasaya sunulan ürünlerin güvenliğinin takip edildiğine dair güvence veriyor.

AFYONKARAHİSAR’DA BİTKİSEL ÜRETİMDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA HASAT ÖNCESİ TARIM İLACI (PESTİSİT) DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR. DENETİMLER ÇERÇEVESİNDE TURŞULUK SALATALIK ÜRETİM ALANLARINDAN NUMUNELER ALINARAK ANALİZ İÇİN LABORATUVARA GÖNDERİLDİ. AFYONKARAHİSAR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE HASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.