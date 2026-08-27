Didim'de yaz öncesi vektör mücadelesi: halk sağlığı önceliğimiz

Didim'de vektör mücadelesi devam ediyor:

Didim Belediyesi, kent genelinde halk sağlığını gözeten çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yaz aylarında yoğunlaşabilecek sinek ve haşerelere karşı düzenli ve planlı ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor. Uygulamalar cadde ve sokaklar, rögar çevreleri ve ihtiyaç duyulan farklı noktalarda yapılıyor.

uygulama alanları ve amaçları:

Çalışmalar, sahadaki ekiplerin üreme alanlarına odaklanmasıyla muhtemel yoğunlukları azaltmayı hedefliyor. Belediye ekipleri, özellikle su birikintileri ve altyapı çevreleri gibi sineğin üreme riski taşıyan bölgelerde periyodik müdahaleler yapıyor ve alanlarda denetim sağlıyor.

başkanın değerlendirmesi:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, hizmetlerin titizlikle yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Gençay, "Halkımızın yaşamını doğrudan ilgilendiren hizmetleri büyük bir özenle sürdürüyoruz. Sinek ve haşerelere karşı yürüttüğümüz vektör mücadelesinde kentimizin ihtiyaçlarını gözetiyor, ekiplerimizle sahada düzenli çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan, belediyenin halk sağlığını önceleyen hizmet politikasının Didim’in her noktasında süreceğini belirtti.

DİDİM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE HALK SAĞLIĞINI GÖZETEN ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.