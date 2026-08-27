Orman yönetiminde depo düzeni ve yangın hazırlığı ön plana çıktı

Orman yönetiminde çalışmalar yerinde değerlendirildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünde yürütülen üretim faaliyetleri ve hedefler, işletme yetkilileri tarafından kapsamlı şekilde ele alındı. Yapılan değerlendirmede önceliklerin planlama, izlenebilirlik ve sahadaki uygulamaların uyumu olduğu vurgulandı.

depo ve lojistik düzenlemeleri:

Program kapsamında Kuzuculu Orman Deposunda barkodlama ve istifleme çalışmaları yerinde incelendi. Barkodlama uygulamasının stok takibini kolaylaştırdığı, istifleme düzeninin ise malzeme korunmasına ve yükleme verimliliğine katkı sağladığı değerlendirildi. Bu uygulamaların süreç yönetiminde şeffaflık ve hız kazandırdığına dikkat çekildi.

yangın ekiplerinin nöbet ve hazırlığı:

Çalışma programı dahilinde Kuzuculu Yangın Ekibinde nöbet tutan yangın ekipleri ziyaret edilerek saha uygulamaları hakkında bilgi alındı. Ekiplerin nöbet düzeni, müdahale hazırlıkları ve koordinasyon süreçlerinin üretim planlarıyla uyumlu yürütülmesinin önemi üzerinde duruldu. Sahadaki hazırlığın, olası riskleri azaltmada merkezi rol oynadığı belirtildi.

Görüşmeler, üretim faaliyetleri ile yangın güvenliği arasındaki dengenin korunmasının gerekliliğini ortaya koydu. Yetkililer, depolama ve lojistik uygulamalarının iyileştirilmesinin yanı sıra yangın ekiplerinin sürdürülebilir hazırlık düzeyini sağlamanın da kurum hedefleri açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

DÖRTYOL’DA ORMAN İŞLETMESİNİN ÜRETİM FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRİLİRKEN, KUZUCULU ORMAN DEPOSUNDA BARKODLAMA VE İSTİFLEME ÇALIŞMALARI İNCELENDİ.