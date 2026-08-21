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Yaylalarda yoğun mesai: Bayburt'ta bal hasadı başladı

Bayburt yaylalarında arıcılar, kavurucu sıcaklara rağmen özel kıyafet ve maskelerle sezonun ilk bal hasadını yapıyor; petekler süzülüp paketleniyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:23

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Yaylalarda yoğun mesai: Bayburt'ta bal hasadı başladı

Yaylalarda başlayan bal hasadı

Bayburt'un geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında arıcılık yapan üreticiler, yaz mevsiminin getirdiği sıcaklığa aldırmadan sezonun ilk bal hasadına başladı. Arıcıların yüzünde hem yorgunluğun hem de ilk hasadı yapmanın sevincinin izleri görülüyor.

hasadın işleyişi:

Arıcılar, yüksek sıcaklıklar altında çalışırken özel kıyafet ve maskeler kullanıyor. Kovanlara duman veren körük yardımıyla arılar sakinleştirilip petekler dikkatle çıkarılıyor. Bu aşamada hız ve titizlik ön planda; peteklerin kırılmadan taşınması üretimin kalitesi için kritik önem taşıyor.

paketleme ve dağıtım:

Çiftçiler, kovanlardan aldıkları petekleri bal süzme işleminin yapıldığı çadırlara taşıyor. Petekler bal süzme makinesinden geçirilerek süzülüyor; elde edilen bal daha sonra teneke ve şişelere doldurularak satışa hazırlanıyor. Üretilen ballar, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmek üzere piyasaya sunuluyor.

Yılın büyük bölümünü yaylalarda geçiren arıcılar, hem iklim koşullarına hem de çalışma yoğunluğuna rağmen üretimi sürdürüyor. Sezonun ilk hasadı, hem ekonomik hem de kültürel açıdan bölge arıcılığı için dönüm noktası niteliği taşıyor.

BAYBURT&#039;TA BAL HASADI SEZONU BAŞLADI

BAYBURT'TA BAL HASADI SEZONU BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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