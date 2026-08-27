Yaz aylarında doğal zayıflama ürünlerine artan talep ve uyarı

Yaz döneminde doğal ürünlere ilgi arttı

Kırşehir'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte zayıflamaya yönelik bitkisel ürünlere, çaylara, sirkelere ve şuruplara olan talepte belirgin bir artış gözlemleniyor. Aktarlar, müşterilerin çoğunlukla detoks, yağ yakıcı, iştah kapatıcı ve sindirim destekleyici ürünler aradığını bildiriyor.

aktarların gözlemi:

Aktarlık yapan Özgen Öz, dönemsel talebin yükseldiğini ve vatandaşların sıklıkla çevresinden duydukları ürünleri herhangi bir uzman görüşü almadan denemeye eğilimli olduğunu söylüyor. Öz, vatandaşların çoğu zaman "Benim arkadaşım şu ürünü kullanmış, o üründe bana da fayda sağlar" düşüncesiyle hareket ettiğini aktararak, "Doktor ve diyetisyen kontrolünde bu tarz ürünlerin kullanılması lazım" uyarısında bulundu.

Öz ayrıca sağlıklı kilo verme sürecinin hızlı sonuç alma beklentisiyle değerlendirilemeyeceğini vurguluyor: "Sağlıklı kilo vermek demek, bir ayda toplam vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 5'ini vermektir. Ne kadar hızlı kilo verirseniz, o kadar hızlı da kilo alırsınız".

sosyal medya ve özel ürünlerle ilgili uyarı:

Öz, internet ve sosyal medya üzerinden bazı firmaların reklam amaçlı ürün pazarlaması yaptığını belirterek vatandaşları bu tür iddialara karşı uyanık olmaya çağırdı. Son dönemde gündeme gelen "mor enginar macunu" gibi ürünler için zayıflama, ödem atma ve yağ yakma gibi çeşitli iddialar ortaya atıldığını ancak bunun bilimsel dayanağının olmadığını ifade etti: "Böyle bir şey yok. 'Bu ürünü kullanın, zayıflayın, ödem atın, yağ yakın' gibi söylemlere inanmayın".

Talep gören ürünler arasında ayrıca kokonat şurupları da yer alıyor. Aktarlar, bu ürünlerin kullanımında kişisel sağlık durumu, mevcut ilaç kullanımı ve metabolik farklılıkların dikkate alınması gerektiğini, aksi halde ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

Sonuç olarak Kırşehir'de yaz aylarında doğal zayıflama ürünlerine ilginin arttığı, ancak bu ürünlerin uzman kontrolü olmadan kullanılmasının risk taşıdığı konusunda aktarlar tarafından sık sık uyarı yapılıyor. Vatandaşlara güvenilir kaynaklardan bilgi almaları ve hekim ya da diyetisyen önerisiyle hareket etmeleri tavsiye ediliyor.

AKTAR ÖZGEN ÖZ