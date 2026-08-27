Minik fırçalar Güvercinlik'te sergilendi

Sayılarla tuval boyama atölyesi Güvercinlik'te sona erdi

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sayılarla Tuval Boyama Atölyesi', Güvercinlik Sosyal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen mini sergiyle tamamlandı. Proje, çocukların yaz dönemini verimli ve üretken geçirmesini amaçlayan etkinlikler arasında yer aldı.

Atölye süreci ve katılımcılar:

Atölye çalışmaları 22 Temmuz tarihinde başladı ve toplam altı hafta sürdü. Program boyunca 7-9 yaş aralığındaki 19 öğrenci renk, form ve birlikte üretme deneyimi yaşadı. Çocuklara sadece teknik bilgiler değil; yeni arkadaşlıklar kurma, paylaşma ve ekip halinde çalışma alışkanlığı kazandırma fırsatı da sunuldu.

Sergi günü ve etkinliğin çıktıları:

Çalışmaların sonunda, 26 Ağustos tarihinde öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla bir sergi düzenlendi. Etkinlikte ortaya çıkan eserler ziyaretçilere sunuldu, öğretmenler tarafından katılımcılara sertifika ve günün anısına hediyeler takdim edildi. Sergi, hem çocukların özgüvenini pekiştirdi hem de ailelere çocukların yaz dönemi üretimini paylaşma imkânı verdi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, sosyal etkinlikler, sanat atölyeleri ve eğitim programlarının yıl boyunca ilçe genelindeki merkezlerde belirli program dahilinde halka açık olarak devam edeceğini bildirdi.

"SAYILARLA TUVAL BOYAMA ATÖLYESİ" MİNİ SERGİ İLE TAMAMLANDI