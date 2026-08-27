Dolar 48,1300 +0,03%
Euro 56,1957 +0,00%
Bist 14.567,17 -0,30%
Altın Gram 7.193,93 -0,09%
EUR/USD 1,1655 -0,02%
Brent Petrol 87,28 +0,39%
--°

Minik fırçalar Güvercinlik'te sergilendi

Bodrum Belediyesi'nin 'Sayılarla Tuval Boyama Atölyesi' 22 Temmuz-26 Ağustos arasında 7-9 yaş, 19 öğrencinin katılımıyla Güvercinlik'te mini sergiyle sona erdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Minik fırçalar Güvercinlik'te sergilendi

Sayılarla tuval boyama atölyesi Güvercinlik'te sona erdi

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sayılarla Tuval Boyama Atölyesi', Güvercinlik Sosyal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen mini sergiyle tamamlandı. Proje, çocukların yaz dönemini verimli ve üretken geçirmesini amaçlayan etkinlikler arasında yer aldı.

Atölye süreci ve katılımcılar:

Atölye çalışmaları 22 Temmuz tarihinde başladı ve toplam altı hafta sürdü. Program boyunca 7-9 yaş aralığındaki 19 öğrenci renk, form ve birlikte üretme deneyimi yaşadı. Çocuklara sadece teknik bilgiler değil; yeni arkadaşlıklar kurma, paylaşma ve ekip halinde çalışma alışkanlığı kazandırma fırsatı da sunuldu.

Sergi günü ve etkinliğin çıktıları:

Çalışmaların sonunda, 26 Ağustos tarihinde öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla bir sergi düzenlendi. Etkinlikte ortaya çıkan eserler ziyaretçilere sunuldu, öğretmenler tarafından katılımcılara sertifika ve günün anısına hediyeler takdim edildi. Sergi, hem çocukların özgüvenini pekiştirdi hem de ailelere çocukların yaz dönemi üretimini paylaşma imkânı verdi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, sosyal etkinlikler, sanat atölyeleri ve eğitim programlarının yıl boyunca ilçe genelindeki merkezlerde belirli program dahilinde halka açık olarak devam edeceğini bildirdi.

&quot;SAYILARLA TUVAL BOYAMA ATÖLYESİ&quot; MİNİ SERGİ İLE TAMAMLANDI

"SAYILARLA TUVAL BOYAMA ATÖLYESİ" MİNİ SERGİ İLE TAMAMLANDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı
images

Vali Varol ilçe adliyelerinin önceliklerini dinledi
images

SATSO’da bilanço tartışması: meclis üyelerinden yönetime şeffaflık çağrısı
images

Ekokent planı için belediyeden askıya çıkarma kararı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Harekete davet: Memişoğlu parkta halkla birlikte egzersiz yaptı

Bodrum'daki toplantıda iddia edilen sözler üzerine Timothy Ash hakkında soruşturma

Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon

araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı