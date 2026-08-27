Efeler'de dayanışma büyüyor: Efem Kart 10 milyon liralık destek sağladı

Efem Kart ilçede bütçe dostu bir çözüm sağlıyor:

Efeler Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Efem Kart ve Efe Mobil uygulaması, artan yaşam maliyetlerine karşı vatandaşlara doğrudan ekonomik destek sunuyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde geliştirilen proje, kısa sürede geniş bir kullanıcı tabanına ulaştı ve yerel ekonomide gözle görülür bir rahatlama yarattı.

İndirimler ve esnafla kurulan dayanışma:

Sisteme kayıtlı kullanıcılar, projeye dahil olan işletmelerde yüzde 20 ile yüzde 60 arasında değişen indirimlerden yararlanabiliyor. Projeye katılan 300’e yakın üye iş yeri sayesinde gıda, giyim, kişisel bakım ve hizmet sektörlerinde yapılan günlük harcamalarda önemli tasarruf sağlanıyor. Bu model, yalnızca bireylerin harcamalarını hafifletmekle kalmıyor; aynı zamanda yerel esnaf ile vatandaş arasında karşılıklı destek ve hareketlilik sağlayarak ilçe ekonomisinde dayanışma ağı oluşturuyor.

Üye sayısı, tasarruf ve başvuru kanalları:

Projeden yararlanan sayısı 30 binden fazla olarak açıklanırken, indirim avantajlarının Efeler halkının bütçesine bıraktığı toplam tutar yaklaşık 10 milyon lira olarak ifade ediliyor. Vatandaşlar Efem Kart’a başvurmak için Menderes Park, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Şevketiye Aile Çay Bahçesi’nde kurulan başvuru noktalarından işlem yapabiliyor; ayrıca Efe Mobil uygulaması üzerinden de başvuru imkânı bulunuyor.

Efem Kart, ekonomik baskıların arttığı bir dönemde belediyenin sosyal destek pratiklerine somut bir örnek oluştururken, hem hane bütçelerine doğrudan katkı sunuyor hem de yerel ticareti canlandırmayı hedefliyor.

EFELER BELEDİYESİ’NİN SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ EFEM KART, 30 BİNDEN FAZLA ÜYEYE ULAŞIRKEN, 300’E YAKIN ÜYE İŞ YERİNDE SAĞLANAN YÜZDE 20 İLA YÜZDE 60 ARASINDAKİ İNDİRİMLERLE VATANDAŞLARIN CEBİNDE YAKLAŞIK 10 MİLYON LİRA BIRAKTI.