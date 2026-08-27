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Yaz sıcağı bitiyor, beş il için kuvvetli sağanak ve sel uyarısı

Kavurucu sıcaklıklar 28 Ağustos 2026'de sona eriyor; Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli sağanak ve sel uyarısı yapıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Yaz sıcağı bitiyor, beş il için kuvvetli sağanak ve sel uyarısı

Meteorolojiden gelen tahmin

Günlerdir etkili olan güneşli ve kavurucu hava, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre yerini yağışlı ve serin havaya bırakıyor. Kurum tarafından yayımlanan raporda 28 Ağustos 2026 Cuma günü için yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Etkilenecek bölgeler ve zamanlama:

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, uyarıda Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren, Bolu ve Karabük çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.

Muhtemel etkiler ve alınması gereken önlemler:

Rapor, yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürebileceğini vurguluyor. Kurum ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Vatandaşların düşük kesimlerde ve dere yataklarına yakın alanlarda dikkatli olması, sürücülerin ise yağış sırasında hızlarını azaltması ve su birikintilerinden kaçınması tavsiye edildi.

DÜZCE&#039;DE GÜNLERDİR DEVAM EDEN KAVURUCU SICAKLAR YERİNİ YAĞMURLU HAVAYA BIRAKACAK. METEOROLOJİ...

DÜZCE'DE GÜNLERDİR DEVAM EDEN KAVURUCU SICAKLAR YERİNİ YAĞMURLU HAVAYA BIRAKACAK. METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DÜZCE'NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 5 ŞEHİR İÇİN SEL, SU BASKINLARI KONUSUNDA UYARI YAPTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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