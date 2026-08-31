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Yaz spor okulları 422 çocuğa ve gence spor sevgisi kazandırdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz yaz spor okulları 9 tesiste, 11 branşta 6-25 yaş arası 422 katılımcıya spor eğitimi sundu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yaz spor okulları 422 çocuğa ve gence spor sevgisi kazandırdı

yaz spor okulları sona erdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmaları amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları'nı tamamladı. Program, yaz tatilinde gençlere eğitim ve pratik imkanı sunarak hem spor bilinci hem de fiziksel aktivite kazandırmayı hedefledi.

program kapsamı:

Toplam 11 farklı branşta verilen eğitimlerde katılımcılar; futbol, voleybol, badminton, tekvando, dragon bot, atlı spor, güreş, kort tenisi, boks, basketbol ve halk dansları alanlarında temel teknikleri öğrenme fırsatı buldu.

katılım ve eğitim süreçleri:

Program, tamamen ücretsiz olarak 9 farklı tesiste gerçekleştirildi ve 6-25 yaş arası toplam 422 çocuk ile gencin katılımıyla tamamlandı. Farklı yaş gruplarına uygun hazırlanan antrenmanlarda, alanında uzman antrenörler eşliğinde uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Yaz Spor Okulları çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi gördü; kurslarla katılımcılar yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NCE ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN SPORA YÖNLENDİRİLMESİ VE SAĞLIKLI YAŞAM...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NCE ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN SPORA YÖNLENDİRİLMESİ VE SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIĞI KAZANMALARI AMACIYLA DÜZENLENEN YAZ SPOR OKULLARI TAMAMLANDI. 11 FARKLI BRANŞTA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLERE TOPLAM 422 ÇOCUK VE GENÇ KATILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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