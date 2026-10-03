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Yem yüklü tır anayoldan şarampole yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Konya-Antalya D-687 karayolunda saat 16.00'da direksiyon hakimiyetini kaybeden yem yüklü tır Manavgat'ta şarampole devrildi; sürücü hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 20:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yem yüklü tır anayoldan şarampole yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

kaza detayları:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Konya-Antalya D-687 karayolunda saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Olayda sürücünün Ünsağ Akbaş (53) olduğu ve tırın plakası 42 VK 607 olarak kaydedildi.

kaza anı ve araç bilgisi:

Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya yönüne seyir halindeki Ünsağ Akbaş’ın kullandığı 42 VK 607 plakalı tır, Manavgat Beydiğin Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan şarampole devrildi.

müdahale ve inceleme:

Kaza yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 sağlık ekibi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakolu ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün cenazesini araçtan çıkararak olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YEM YÜKLÜ TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YEM YÜKLÜ TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA TIR SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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