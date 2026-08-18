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Yeni Parti Burdur il başkanı Barış Ayten cezaevine gönderildi

Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, 3 Temmuz'daki alkollü araç kazası sonucu verilen 7 aylık hapis cezası ve mükerrer dosya nedeniyle tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:09

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yeni Parti Burdur il başkanı Barış Ayten cezaevine gönderildi

Yeni Parti Burdur il başkanı Barış Ayten tutuklandı

Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, 3 Temmuz gecesi alkollü araç kullanırken karıştığı kaza ve sonrası yürütülen adli süreç sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Temmuz günü gece saatlerinde Burdur'da meydana geldi. Ayten, alkollü şekilde araç kullandığı sırada bir kazaya karıştı ve olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ve emniyet işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için adliyeye sevk edilen Ayten, savcılık işlemlerinin ardından kısa süreli serbest bırakıldı.

Adli süreç ve tutuklama nedenleri:

Soruşturma ve takibat sürerken mahkeme sürecinde Ayten hakkında 7 ay hapis cezası

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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