Yeni santrafor sahaya indi: Franculino Dju ilk antrenmanına çıktı

Franculino Dju takımla ilk kez sahaya çıktı

Trabzonspor’un yeni transferi Franculino Dju, bordo-mavili formayla ilk antrenmanına çıktı. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleşen çalışmada yeni oyuncusunu takımla buluşturdu.

Antrenmanın işleyişi:

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular dinamik ısınma ile güne başladı. Isınmanın ardından pas ve rondo çalışmaları yapıldı; takım, saha içi ritmini yükseltmeyi ve top hakimiyetini artırmayı hedefledi.

Çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Bu bölümde oyuncuların pres ve hızlı oyun becerileri sınandı; yeni transfer Dju da maç ritmine uyum sağlama fırsatı buldu.

Hazırlık takvimi ve beklentiler:

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına bir sonraki antrenmanla devam edecek. Kulüp programına göre takım, yarın saat 13.30’da sahada olacak. Teknik ekip, Dju’nun kısa sürede takıma entegre olmasını ve maç kadrosuna dahil edilmesini değerlendirecek.

Takım içindeki çalışma temposu ve uygulanan kısa pas-trafik düzenleri, Hüseyin Çimşir’in maç planlarının prova edildiğini gösteriyor. Yönetim ve teknik ekip, Dju’nun fiziksel uyum ve takım bağlantısını yakından takip ediyor.

GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ KONUK EDECEK OLAN TRABZONSPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.