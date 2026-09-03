Dolar 48,3099 +0,03%
Euro 56,3824 +0,44%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.028,84 +2,51%
EUR/USD 1,1637 +0,40%
Brent Petrol 95,59 -0,04%
--°

Yeni santrafor sahaya indi: Franculino Dju ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor’un yeni golcüsü Franculino Dju, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk idmanını tamamladı; hazırlıklar Gençlerbirliği maçı için sürüyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 21:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Yeni santrafor sahaya indi: Franculino Dju ilk antrenmanına çıktı

Franculino Dju takımla ilk kez sahaya çıktı

Trabzonspor’un yeni transferi Franculino Dju, bordo-mavili formayla ilk antrenmanına çıktı. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleşen çalışmada yeni oyuncusunu takımla buluşturdu.

Antrenmanın işleyişi:

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular dinamik ısınma ile güne başladı. Isınmanın ardından pas ve rondo çalışmaları yapıldı; takım, saha içi ritmini yükseltmeyi ve top hakimiyetini artırmayı hedefledi.

Çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Bu bölümde oyuncuların pres ve hızlı oyun becerileri sınandı; yeni transfer Dju da maç ritmine uyum sağlama fırsatı buldu.

Hazırlık takvimi ve beklentiler:

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına bir sonraki antrenmanla devam edecek. Kulüp programına göre takım, yarın saat 13.30’da sahada olacak. Teknik ekip, Dju’nun kısa sürede takıma entegre olmasını ve maç kadrosuna dahil edilmesini değerlendirecek.

Takım içindeki çalışma temposu ve uygulanan kısa pas-trafik düzenleri, Hüseyin Çimşir’in maç planlarının prova edildiğini gösteriyor. Yönetim ve teknik ekip, Dju’nun fiziksel uyum ve takım bağlantısını yakından takip ediyor.

GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ KONUK EDECEK OLAN TRABZONSPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ KONUK EDECEK OLAN TRABZONSPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivasspor antalyaspor maçı öncesi taktik prova yaptı
images

Asensio'dan ameliyat iddialarına net yanıt: kısa süre içinde takımla olacağım
images

Milliler yarı finale yükseldi: Türkiye Almanya'yı 3-1 mağlup etti
images

Fırat Üniversitesi’nin Mavera Marine takımı TEKNOFEST mavi vatan’da zirveye çıkt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da kutlanan Özbekistan bağımsızlık yıl dönümünde iş birliği ve tanıtım planları öne çıktı

Rüzgarlı Tepe'de deprem molozları alev aldı, yangın kontrol altına alındı

Sivasspor antalyaspor maçı öncesi taktik prova yaptı

Asensio'dan ameliyat iddialarına net yanıt: kısa süre içinde takımla olacağım

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi