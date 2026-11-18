Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yenice ilçesi Gümüşler-Samedeli mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, 10 AKV 575 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Salih Orhan henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti; araç yoldan çıkarak uçurumdan düştü.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale etti. İlk tespitlere göre kazada araçta bulunan Salih Orhan ve Şerife İnce yaşamını yitirdi. Araçta bulunan diğer kişi Talha Orhan ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma ve inceleme:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeninin tespiti ve olayın ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla bölgedeki çalışmalar ile görgü tanıklarının ifadeleri değerlendiriliyor. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kaza ile ilgili daha fazla bilgi paylaşılacağını açıkladı.

YENİCE İLÇESİNDE, YOLDAN ÇIKARAK UÇURUMDAN DÜŞEN OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.