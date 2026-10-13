Yenidoğan çetesi davasında sanık savunmaları sürüyor

Duruşmanın gündemi:

Davanın görülmesine, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yürütülen duruşmaya; tutuklu sanık Fırat Sarı, bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı. Mahkeme sürecinde savunmaların tamamlanması üzerine duruşmanın seyri belirlenecek.

Soruşturma ve iddianame:

Soruşturma kapsamında, bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmali davranışları nedeniyle ölümlere yol açtıkları iddia edilen çeteye yönelik ikinci dalga operasyonda hazırlanan iddianame, ana dava dosyası ile birleştirildi.

Birleştirme sonrasında sanık sayısı toplam 61 olarak kayda geçti. Hazırlanan iddianamede, çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirtilen çok sayıda şüpheli hakkında suçlamalar yer aldı.

Duruşmanın bundan sonraki seyri:

Duruşma, mevcut savunmaların alınmasına devam edilerek ilerliyor. Mahkeme, savunmaların tamamlanmasının ardından delil değerlendirmesi ve karar için süreç takvimini belirleyecek. Tarafların avukatlarının beyanları ve SEGBİS kayıtları, duruşma tutanaklarına geçiriliyor.

Yargılama sürecine ilişkin işlemler, adli makamların iletişim ve usul kuralları çerçevesinde yürütülüyor.

Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine devam ediliyor