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Yenikent hattına alternatif olacak köprüde ilk ayağın betonu döküldü

Sakarya'da Yenikent'i şehir merkezine alternatif güzergahla bağlayacak Kuzey Köprüsü projesinde, 3 ayaklı, 2 açıklıklı yapının ilk ayağının betonu döküldü.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yenikent hattına alternatif olacak köprüde ilk ayağın betonu döküldü

Kuzey Köprüsü'nde ilk yapı elemanı tamamlandı

Sakarya'da Yazlık Katlı Kavşağı çalışmaları kapsamında Yenikent ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı çeşitlendirmek amacıyla inşa edilen Kuzey Köprüsü projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Projenin ilk köprü ayağının beton dökümü zemin iyileştirme, fore kazık imalatı, demir donatı ve kalıp çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirildi.

Proje ve teknik detaylar:

Kuzey Köprüsü, 3 ayaklı ve 2 açıklıklı tasarıma sahip olup, açıklıklardan birinin uzunluğu 43 metre olarak planlandı. Köprü, Eski Kipa arkasından Şeker Kavşağı'na bağlanacak olan ve 1,600 metre uzunluğundaki duble yol ile doğrudan birleşecek. Yapının deprem ve afetlere dayanıklı olması için her üç ayakta da fore kazık uygulaması yapıldı; ilk ayağın beton dökümü tamamlanırken, diğer iki ayağın imalatlarının da ilerleyen günlerde tamamlanması bekleniyor.

Ulaşımda beklenen etkiler:

Kuzey Köprüsü ve bağlantı yolunun tamamlanmasıyla Yenikent bölgesi, şehir merkezine alternatif bir erişim hattına kavuşacak. Projenin Camili, Karaman ve Korucuk gibi yerleşimlerin günlük ulaşımını kolaylaştırması hedefleniyor. Ayrıca köprünün, Sakarya Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesi ve Yazlık Kavşağı inşaatının ilerlemesiyle artması muhtemel trafik yoğunluğuna tampon görevi görmesi planlanıyor.

İlk ayağın beton dökümünün tamamlanmasıyla projenin fiziki ilerlemesinde belirgin bir yükseliş sağlandı; diğer iki ayağın beton işlemleriyle birlikte inşaat sürecinde yeni bir aşamaya geçilecek.

ŞEHİR MERKEZİYLE BAĞLANTISINA ALTERNATİF OLUŞTURMAK ADINA İNŞA ETTİĞİ KUZEY KÖPRÜSÜ’NDE İLK KÖPRÜ...

ŞEHİR MERKEZİYLE BAĞLANTISINA ALTERNATİF OLUŞTURMAK ADINA İNŞA ETTİĞİ KUZEY KÖPRÜSÜ’NDE İLK KÖPRÜ AYAĞININ BETON DÖKÜMÜ YAPILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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