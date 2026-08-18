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Yenipazar'da hayat boyu öğrenme ön plana çıktı: Akyol merkez çalışmalarını inceledi

Serkan Akyol, Yenipazar Halk Eğitimi Merkezi'nde devam eden kursları ve eğitim faaliyetlerini inceleyip kurum yetkililerinden bilgi aldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yenipazar'da hayat boyu öğrenme ön plana çıktı: Akyol merkez çalışmalarını inceledi

Ziyaretin kapsamı:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, Yenipazar ilçesindeki eğitim faaliyetlerini yerinde görmek üzere Yenipazar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Kurum binasında yapılan incelemeler sırasında devam eden kursların işleyişi, eğitim materyalleri ve uygulama alanları yakından gözlemlendi.

Akyol, merkezde yürütülen çalışmaları yetkililerden dinleyerek, merkezlerin hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde toplumun her kesimine sunduğu katkılara dikkat çekti ve verilen hizmetlerin önemini vurguladı.

Kurslar, personel ve katılımcılar:

Ziyaret sırasında kursların katılımcı profili, eğitmen kadrosu ve uygulanan programlar hakkında bilgi alındı. Akyol, kurum yöneticileri, öğretmenler ve usta öğreticilerin çalışmalarını takdir ederek onlara teşekkür etti ve kurslara katılan kursiyerlere başarı dileklerini iletti.

İnceleme, yerel eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi ve merkezlerin sunduğu imkanların etkin şekilde kullanılmasının önemine işaret etti.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERKAN AKYOL, YENİPAZAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ...

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERKAN AKYOL, YENİPAZAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK KURUMDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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