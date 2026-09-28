yenişehirde üniversite adaylarına 3 bin kitap dağıtıldı

Yeni dönem başladı:

Yenişehir Belediyesi ile Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik kursların yeni dönemi başladı. Bu yıl kurslara 120 öğrenci kayıt yaptırdı.

Törene, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Kırçıl, Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüsnü Kemal Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Özel, gençlere hazırlanan eğitim kaynaklarının teslim töreninde yer aldı.

Her öğrenciye 18 kitap:

Yenişehir Belediyesi, üniversite hedefi bulunan gençlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her öğrenci için 9 soru bankası ve 9 konu anlatım kitabından oluşan 18 kitaplık eğitim seti hazırladı. Eğitim çalışmaları kapsamında toplam 3 bin kitap üniversite adaylarının kullanımına sunuldu.

Konuya ilişkin konuşan Başkan Ercan Özel, eğitim alanında yapılan çalışmaların Yenişehir’in geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Rakamlar elbette önemli. Ancak bizim için asıl kıymetli olan, bu kitapların açacağı kapılar, gençlerimizin gerçekleştireceği hayaller ve Yenişehir’den üniversitelere uzanacak başarı hikâyeleridir" dedi.

Geçen yılın başarısı ve yeni hedefler:

Başkan Özel, geçen yıl kurslara katılan ve yerleştirme sonuçları takip edilebilen öğrencilerin yüzde 80'inin lisans ve ön lisans programlarına yerleştiğini açıkladı. Başarının öğrencilerin emeği, öğretmenlerin özverisi, ailelerin desteği ve kurumların iş birliği ile elde edildiğini belirtti.

Yeni dönemde başarı oranını daha yukarı taşımayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Özel, öğrencilere düzenli ve kararlı çalışma çağrısında bulundu: "Hedefinizi belirleyin, düzenli çalışın ve öğretmenlerinizin tecrübelerinden faydalanın. Öğretmenleriniz burada, kaynaklarınız önünüzde, biz de yanınızdayız. Geçtiğimiz yıl yüzde 80’lik bir başarı elde ettik. Şimdi çıtayı daha yukarı taşıma zamanı. Siz çalışın, gayret edin; biz yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Kurslar, üniversite tercihi yapmamış veya geçen yıl istediği sonucu elde edememiş gençlere yönelik düzenleniyor ve belediye ile Halk Eğitimi Merkezi arasındaki ortak çalışmanın somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Sağlanan kaynak ve desteklerin, öğrencilerin üniversite yolculuklarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ İLE YENİŞEHİR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ İŞ BİRLİĞİNDE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN GENÇLERE YÖNELİK DÜZENLENEN KURSLARDA YENİ DÖNEM BAŞLADI. BU YIL 120 ÖĞRENCİNİN KAYIT YAPTIRDIĞI KURSLARDA, GENÇLERİN EĞİTİM KAYNAKLARI YENİŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KARŞILANIRKEN TOPLAM 3 BİN KİTAP ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURULDU.