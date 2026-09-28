Üniversiteye yeni katılanlara BŞEÜ'de uyum odaklı oryantasyon programı

Merkez Kütüphane'de başlayan oryantasyon programı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nda üniversiteye yeni katılan öğrenciler için düzenlenen Oryantasyon Eğitimi programına başladı. Açılış programı Merkez Kütüphane’de gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sezer Kuyucu, akademik-idari personel ile öğrenciler yer aldı.

Programın kapsamı:

Oryantasyon sürecinde öğrencilere üniversitenin akademik, idari, sosyal ve kültürel imkânları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Oturumlarda öğrenci hizmetleri, kütüphane ve dijital öğrenme olanakları, kariyer planlama, sosyal ve kültürel faaliyetler, öğrenci kulüpleri, güvenli kampüs yaşamı, erişilebilirlik hizmetleri ve afet farkındalığı gibi başlıklar ele alındı.

Sunum yapan birimler:

Programa katkı veren birimler arasında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM), Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü (BİKAM), Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı ile Afet Risk Yönetimi Koordinasyon Birimi yer aldı ve öğrencilere yönelik sunumlar gerçekleştirdi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemize yeni katılan öğrencilerin Üniversitemizin sunduğu akademik, idari, sosyal ve kültürel imkânları yakından tanımalarına ve üniversite yaşamına daha kolay uyum sağlamalarına yönelik düzenlenen Oryantasyon Eğitimi Programı, 28 Eylül-5 Ekim 2026 tarihleri arasında Merkez Kütüphane’de, 6-9 Ekim 2026 tarihleri arasında ise ilçe kampüslerinde devam edecek. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nda tüm öğrencilerimize başarılar dileriz" dedi.

Program, yeni öğrencilerin üniversite yaşamına hızla adapte olmasını hedefliyor ve duyurulan takvime göre Merkez Kütüphane ile ilçe kampüslerinde eş zamanlı oturumlarla sürdürülmeye devam edecek.

BŞEÜ’ DE YENİ ÖĞRENCİLER İÇİN ORYANTASYON PROGRAMI BAŞLADI