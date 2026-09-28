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Aydın'da 10 ilçede öğretmenlere uygulamalı stem eğitimi başlıyor

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027'de 10 ilçede öğretmenlere temel seviye STEM eğitimleri verecek; başvuru için ÖBA kursları tamamlanması şart.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Aydın'da 10 ilçede öğretmenlere uygulamalı stem eğitimi başlıyor

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden STEM atılımı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca öğretmenlere yönelik STEM Temel Seviye Eğitimleri düzenleyeceğini duyurdu. Programın temel amacı, öğretmenlerin STEM yaklaşımına ilişkin bilgi düzeyini güçlendirmek ve uygulama becerilerini artırmaktır.

Hedef ve kapsamı:

Eğitimler, ilin farklı ilçelerinde planlanarak katılıma erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Program kapsamında eğitimlerin Efeler, Kuşadası, Germencik, Nazilli, Çine, İncirliova, Sultanhisar, Koçarlı, Söke ve Bozdoğan ilçelerinde belirlenen takvime göre gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Eğitimler, öğretmenlerin ders süreçlerinde STEM yaklaşımını daha etkin kullanabilmelerine odaklanacak.

Başvuru koşulları ve uygulama:

Programa başvurmak isteyen öğretmenlerin, ÖBA platformunda yer alan "STEM Uygulamaları Eğitimi Kursu" ile "Keşfet, Üret, Geliştir: Tüm Derslerde STEM" eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Bu ön şart, katılımcıların temel kavram ve yöntemlere hâkimiyetini sağlamak ve yüz yüze uygulama oturumlarından maksimum verim alınmasını amaçlıyor.

Yetkililer, programın öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayacağını ve okul düzeyinde STEM odaklı etkinliklerin yaygınlaşmasına zemin hazırlayacağını belirtiyor. Eğitim takvimine ve başvuru detaylarına ilişkin bilgiler İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından paylaşılacak.

AYDIN’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA DÜZENLENECEK STEM TEMEL SEVİYE EĞİTİMLERİ İLE...

AYDIN’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA DÜZENLENECEK STEM TEMEL SEVİYE EĞİTİMLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE UYGULAMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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