Yerköy'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu beş kişi yaralandı

kaza detayları:

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Hüyük Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada, 66 AER 048 plakalı otomobil ile 66 AET 272 plakalı kamyonetin çarpışması sonucunda beş kişi yaralandı. Kazada otomobilin sürücüsü E.B.Ş. ile kamyonetin sürücüsü O.B. ve araçlarda bulunan yolcular A.İ., A.B. ve A.K. yaralanarak olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duydu.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen emniyet ve sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavi için Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavi süreçleriyle ilgili detaylı sağlık bilgisi yetkililerce paylaşılmadı.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Kazayla ilgili emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerindeki ilk bulgular ve tarafların ifadeleri doğrultusunda çarpışmanın nedenine ilişkin araştırma sürüyor; trafik güvenliği ve benzeri vakaların önlenmesi için yetkililerin başlatacağı çalışmalar takip edilecek.

YOZGAT’IN YERKÖY İLÇESİNDE KAMYONET VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 5 KİŞİ YARALANDI.-