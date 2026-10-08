Yerli çip üretiminde yeni dönem: tesis hazır, onay bekleniyor

ACE BPSC 2026'de yatırımlar ve hedefler ön plana çıktı

İstanbul'da düzenlenen ACE BPSC 2026 Konferansı, kamu ve iş dünyasının üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi. Konferansta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat önemli mesajlar verdi; yüksek katma değerli üretim ve uluslararası ticarette yeni hedefler öne çıktı.

bakanların mesajı ve ekonomi hedefleri:

Kacır, Türkiye'nin küresel imalat sanayi katma değerindeki payının son 20 yılda iki katına çıktığını vurgularken, Bolat ise Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin uzun vadede 100 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Bu açıklamalar, konferansın ekonomi ve dış ticaret gündemini şekillendirdi.

MCT Technic'ten yerli çip duyurusu:

MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz, konferansta Türkiye'de hayata geçirilmesi planlanan çip üretim yatırımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, tesisin teknik altyapısının, üretim planlamasının ve yatırım hazırlıklarının tamamlandığını, şu anda sürecin resmi regülasyon adımlarının neticelenmesini beklediklerini söyledi.

Yılmaz, "Bugün burada ilk kez önemli bir yatırımımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Çip üretim tesisimiz için gerekli teknik altyapıyı, üretim planlamasını ve yatırım hazırlıklarını tamamladık. Şu anda resmi regülasyon süreçlerinin neticelenmesini bekliyoruz. Süreç tamamlandığı anda harekete geçmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

çok sektörlü üretim ve ekonomi etkisi:

Planlanan tesisin tek bir sektöre odaklanmayacağı; otomotiv, savunma sanayii, uzay çalışmaları ve sağlık sektörlerinin çip ihtiyaçlarına cevap verecek üretim hedeflendiği belirtildi. Yatırımın yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayacağı, aynı zamanda nitelikli istihdam, yan sanayi gelişimi, yeni teknoloji ekosistemleri ve ihracat kanalları aracılığıyla geniş ekonomik etki yaratacağı vurgulandı.

Yılmaz, bu yatırımın ülkenin yüksek teknoloji üretim kapasitesine katkı sağlayacağını ve katma değerli üretim açısından önemli bir adım olacağını söyledi. Ayrıca şirketin Türkiye'den Avrupa'ya ve ABD'ye uzanan uluslararası yapılanmalar ve yeni pazar iş birlikleri üzerinde çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Konferansta paylaşılan hedefler ve MCT Technic'in açıklamaları, yerli çip üretimi gündeminin hem kamu politikaları hem de özel sektör yatırımları açısından yakın takipte olduğunu gösteriyor. Resmi regülasyonların tamamlanması, bu planların uygulanabilirliği için belirleyici olacak.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR İLE TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT’IN DA KATILDIĞI KONFERANSTA, TÜRKİYE’NİN YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM, TEKNOLOJİ YATIRIMLARI VE ULUSLARARASI TİCARETTEKİ YENİ HEDEFLERİ ÖNE ÇIKTI.