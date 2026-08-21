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Yeşilyurt'ta dört mahalleye daha modern taziye evi

İlhan Geçit, Yakınca, Özalper, Koyunoğlu ve İnönü'deki taziye evlerinin tamamlanmasıyla ilçeye 17 taziye evi kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yeşilyurt'ta dört mahalleye daha modern taziye evi

Yeşilyurt'ta dört mahalleye daha modern taziye evi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yakınca, Özalper, Koyunoğlu ve İnönü mahallelerinde yapımı süren taziye evi projelerinde incelemelerde bulundu. Başkan Geçit, çalışmaların tamamlanmasının ardından bu tesislerin vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

projelerin kapsamı ve hedefleri:

Geçit, göreve geldikleri 2024 yılından bu yana taziye evi projelerini hayata geçirdiklerini vurguladı. Bugüne kadar tamamlanan ve hizmete açılan tesisler arasında Çilesiz Mahmut Boynukara Taziye Evi, Karakavak Diyarbakırlılar Taziye Evi ve Topsöğüt Hacı İbrahim Güngör Taziye Evi bulunuyor. Başkan, ilçeye toplam 17 taziye evi kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Taziye evlerinin yalnızca fizikî bir yapı olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve birlikteliğin merkezi olduğunu ifade eden Geçit, Malatya'nın köklü tarih ve kültürünü dikkate alarak ziyaretlerin daha nezih alanlarda gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Yapımı süren dört tesisin kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacağı öngörülüyor.

belediye ve hayırsever iş birliği modeli:

Proje uygulamasında belediye ile hayırseverler arasında kurulan iş birliği modelinin örnek teşkil ettiğini söyleyen Geçit, belediyenin arsaları tahsis ettiğini, çevre düzenlemeleri ve otopark çalışmalarını yürüttüğünü açıkladı. Hayırseverlerin ise tahsis edilen alanlara modern ve ferah taziye evleri inşa ettiğini kaydetti.

İnşaat tamamlandıktan sonra binaların hayırseverlerden teslim alındığını belirten Başkan, belediyenin elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini üstlendiğini ve tesislerin işletilmesinin belediye ekiplerince sağlandığını ifade etti. Bu düzenleme, tesislerin sürdürülebilir şekilde hizmet vermesini amaçlıyor.

eğitim ve sosyal alan planları:

İnönü Mahallesi'ndeki taziye evinde 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kursu planlandığı bilgisini veren Geçit, uygun şartların oluşması halinde diğer taziye evi projelerine de benzer eğitim alanlarının dahil edileceğini söyledi. Bu tür ek kullanımların hayırseverlerin bütçesi, arsanın yapısı ve imar planlamasına bağlı olarak şekilleneceği belirtildi.

Başkan Geçit, projelerin Malatya’ya yakışır, modern ve temiz mekânlar sunmayı hedeflediğini, çadırda yapılan taziye ziyaretlerinin yerine daha nezih ortamlar oluşturma sözünü yerine getirdiklerini ifade etti. Yeşilyurt genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde taziye evi yatırımlarının sürdürülmeye devam edeceği vurgulandı.

YEŞİLYURT’UN 4 MAHALLESİNE DAHA TAZİYE EVİ GELİYOR

YEŞİLYURT’UN 4 MAHALLESİNE DAHA TAZİYE EVİ GELİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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