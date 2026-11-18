Hastanede bilgilendirme standı kuruldu:

Yığılca İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Yığılca Devlet Hastanesi poliklinik hizmet alanında organ bağışına yönelik bir farkındalık standı açtı. Etkinlik, hastaneye başvuran vatandaşların organ bağışı konusunda bilinçlendirilmesini amaçladı. Sağlık ekipleri stantta ziyaretçilere bilgilendirici materyaller sundu ve bağış süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Etkinliğin hedefleri ve vurgular:

Gerçekleştirilen çalışmada organ bağışının nakil bekleyen hastalar için taşıdığı hayati önem sıkça vurgulandı. Ekipler, bağışın tıbbi ve etik boyutlarına değinerek vatandaşların sorularını yanıtladı ve bağış konusunda tereddüt yaşayanlara yol gösterici bilgiler verdi.

Toplumsal duyarlılığın artırılması:

Stand ile amaç, sadece bireysel bilgilendirme değil, toplum genelinde bağış bilincinin yaygınlaştırılması ve duyarlılığın artırılması olarak açıklandı. Etkinlik, organ bağışına ilişkin farkındalığın sağlık kurumlarının işleyişi içinde de yer bulduğunu gösterdi ve benzer çalışmaların önemine işaret etti.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE ORGAN BAĞIŞINA YÖNELİK TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA DEVLET HASTANESİ’NDE BİLGİLENDİRME STANDI KURULDU. SAĞLIK EKİPLERİ, ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEYİ HEDEFLEDİ.