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Yıkım sırasında ateş: depremde ölümlere yol açan kağıt fabrikasında yangın

Kumamoto’da 28 Temmuz’daki 7.1’lik depremde hasar gören Nippon Kağıt Fabrikası bacası, yıkım çalışmaları sırasında alev aldı; ilk belirlemelere göre yaralanma yok.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yıkım sırasında ateş: depremde ölümlere yol açan kağıt fabrikasında yangın

Yıkım sırasında ateş: depremde ölümlere yol açan kağıt fabrikasında yangın

Japonya’nın Kumamoto eyaletine bağlı Yatsushiro kentinde, 28 Temmuz’da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin hasar verdiği Nippon Kağıt Fabrikası’ndaki bacalardan biri, yıkım çalışmaları sırasında alev aldı. Olay, saat 18.00 civarında başladı; ilk belirlemelere göre yangında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

yangının başlangıcı ve müdahale:

Yetkililer yangının, yıkım işlemleri sürerken ve nedeninin henüz kesin olarak belirlenemediği sırada çıktığını açıkladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve alevlerle mücadele halen devam ediyor. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, tesisin bacasından yoğun duman ve alevlerin yükseldiği görüldü.

bacaların hasar geçmişi ve can kaybı:

Nippon Kağıt Fabrikası sahasında depremde üç bacanın hasar gördüğü, bu bacalardan birinin yıkılması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği daha önce bildirilmişti. Diğer hasarlı bacaların kullanım dışı bırakılması için yıkım çalışmaları başlatılmıştı ve yangın bu çalışmalardan birinin sürdüğü sırada meydana geldi.

Olayla ilgili ayrıntılar ve yangının çıkış nedenine ilişkin tespitler, yapılan çalışmaların ardından netleşecek. Şu an için resmi kaynaklar, can kaybı ve yaralanma olmadığı yönündeki ilk değerlendirmeyi paylaşıyor.

Japonya&#039;nın Kumamoto eyaletinde bulunan ve 28 Temmuz&#039;da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde...

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde bulunan ve 28 Temmuz'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 9 kişiye mezar olan Nippon Kağıt Fabrikası’ndaki hasarlı bacanın yıkım çalışmaları sırasında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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