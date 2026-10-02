Yılancı Kemal mutfaktaki iki metrelik karayılanı dört saatte çıplak elle yakaladı

Yılan yakalama operasyonu

Hatay'ın Payas ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir evin mutfak tezgahı altına giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki karayılan, ev sahibi tarafından fark edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi; bölgeye itfaiye ekipleri ve bölge halkınca 'Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer sevk edildi.

zorlu mücadele:

Kısa sürede olay yerine gelen Başer, mutfak dolabının altına saklanmış yılanla yaklaşık 4 saat süren bir uğraş verdi. Mücadele sırasında ısırılmasına rağmen müdahale eden Başer, sabır ve tecrübesiyle sonunda çıplak elleriyle yılanı etkisiz hale getirdi.

itfaiyenin desteği:

Olayda itfaiye ekipleri operasyonu güvenli biçimde yürütmek için hazır bulundu ve yakalama sürecinde lojistik destek sağladı. Yılan kontrol altına alındıktan sonra gerekli önlemler alındı ve sonrasında doğaya bırakıldı.

Kemal Başer müdahale sonrası, 'Belki de sezonun son yılanları bizi resmen zor bir mücadeleyle uğraştırdı. Payas itfaiye ekiplerinin müthiş performansı ve desteğiyle çok uğraştık. Elinize sağlık, siz olmasanız ben alamazdım. En sonunda yılan da yoruldu ve bir açıklık verdi. Yılanı kurtardık ve ev sahibini de kurtardık' ifadelerini kullandı.

'YILANCI KEMAL' KEMAL BAŞER