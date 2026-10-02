Dolar 49,1401 +0,13%
Euro 55,3703 +0,28%
Bist 12.274,75 +0,21%
Altın Gram 6.655,60 +0,25%
EUR/USD 1,1264 +0,17%
Brent Petrol 100,87 -1,41%
--°

Yılancı Kemal mutfaktaki iki metrelik karayılanı dört saatte çıplak elle yakaladı

Payas'ta tanınan Yılancı Kemal Kemal Başer, mutfakta saklanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki karayılanı 4 saatlik uğraşla çıplak elle yakaladı ve doğaya saldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yılancı Kemal mutfaktaki iki metrelik karayılanı dört saatte çıplak elle yakaladı

Yılan yakalama operasyonu

Hatay'ın Payas ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir evin mutfak tezgahı altına giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki karayılan, ev sahibi tarafından fark edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi; bölgeye itfaiye ekipleri ve bölge halkınca 'Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer sevk edildi.

zorlu mücadele:

Kısa sürede olay yerine gelen Başer, mutfak dolabının altına saklanmış yılanla yaklaşık 4 saat süren bir uğraş verdi. Mücadele sırasında ısırılmasına rağmen müdahale eden Başer, sabır ve tecrübesiyle sonunda çıplak elleriyle yılanı etkisiz hale getirdi.

itfaiyenin desteği:

Olayda itfaiye ekipleri operasyonu güvenli biçimde yürütmek için hazır bulundu ve yakalama sürecinde lojistik destek sağladı. Yılan kontrol altına alındıktan sonra gerekli önlemler alındı ve sonrasında doğaya bırakıldı.

Kemal Başer müdahale sonrası, 'Belki de sezonun son yılanları bizi resmen zor bir mücadeleyle uğraştırdı. Payas itfaiye ekiplerinin müthiş performansı ve desteğiyle çok uğraştık. Elinize sağlık, siz olmasanız ben alamazdım. En sonunda yılan da yoruldu ve bir açıklık verdi. Yılanı kurtardık ve ev sahibini de kurtardık' ifadelerini kullandı.

&#039;YILANCI KEMAL&#039; KEMAL BAŞER

'YILANCI KEMAL' KEMAL BAŞER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Soma'daki kazada yaşamını yitiren beş madencinin uğurlanacağı kentler belirlendi
images

Emekli madenci 5 yıl sonra döndüğü ocakta hayatını kaybetti
images

Konya'da yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı adreslere operasyon: bir tutu...
images

Kars merkezli üç ilde dijital operasyon: yasa dışı bahis şebekesine 5 şüpheli ha...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

HKÜ'den yeşil atılım: UI GreenMetric'te altı yılda 234 basamaklık yükseliş

Asırlık çınarlara vefa: Kula kaymakamı Talha Altuntaş'tan ziyaret

Köy yolunda başına ambalaj sıkışan kirpiyi dalıyla kurtaran vatandaş

Konya'da yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı adreslere operasyon: bir tutuklama

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı