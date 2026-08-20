YİMER 157, 11 yılda yaşam kurtaran ve rehberlik eden iletişim hattı oldu

ziyaret ve kapsamlı bilanço:

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Yabancılar İletişim Merkezi YİMER 157'nin 11’inci kuruluş yıldönümünde merkezde incelemelerde bulundu. Yazıcı, merkezin kuruluşundan bu yana yürüttüğü iletişim ve rehberlik hizmetlerinin istatistiklerini paylaşarak, YİMER’in yabancılara yönelik bilgi ve yardım sunmada merkezi bir rol üstlendiğini vurguladı.

Yazıcı, merkezin hizmetlerinin etkinliğine dikkat çekerek 11 yılda 27 milyon 713 bin çağrının karşılandığını, bu çağrılarda toplam 42 milyon dakikalık görüşme gerçekleştirildiğini ve ilk aramada çözüm oranının %99 olduğunu aktardı. Ayrıca YİMER’in hizmetlerini daha da iyileştirmek için yapay zeka destekli çözümler planlandığını belirtti.

hizmet dili, erişim ve başvuru konuları:

YİMER 157, 20 Ağustos 2015’ten bu yana çalışıyor ve başta vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma ile gönüllü geri dönüş olmak üzere Göç İdaresi Başkanlığı’nın sorumluluk alanındaki konularda hızlı bilgi sağlıyor. Merkez, Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça olmak üzere beş dilde hizmet veriyor; hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında çağrı kabul ediliyor, acil yardım ve ihbar hattı ise haftanın 7 günü 24 saat açık durumda.

Yazıcı, Türkiye’de yasal kalış hakkına sahip yaklaşık 3 milyon 620 bin yabancının bulunduğunu hatırlatarak, YİMER’in sadece telefonla değil webchat, e-posta, SMS ve sosyal medya kanalları üzerinden de bilgi sunduğunu ifade etti. Günlük ortalama gelen çağrı sayısının 10 bin civarında olduğunu söyledi ve çağrıların önemli bir bölümünün ikamet izni süreçleriyle ilgili olduğunu ekledi.

acil yardım hattının etkisi ve uluslararası tanınırlık:

YİMER 157’nin acil yardım fonksiyonu da öne çıkıyor. Arayanların 1’i tuşlamasıyla ulaştığı acil hat üzerinden düzensiz göçmenlerin kurtarılması, insan ticareti, zorla çalıştırma, aile içi şiddet, kayıp ihbarları ve doğal afetler gibi konularda ihbar kabul ediliyor. Yazıcı, bugüne kadar alınan 1.030 acil yardım çağrısı sayesinde 15 bin 854 kişinin hayatının kurtarıldığını belirterek bu rakamların arkasındaki insan hayatlarına dikkat çekti.

Hizmet kalitesi uluslararası alanda da karşılık buldu; YİMER’in çalışmaları Avrupa ve Dünya Çağrı Merkezi Ödülleri dahil olmak üzere 10 uluslararası ödül ile taltif edildi. Yazıcı, bu başarıların güçlü iletişim kanallarının ve kullanıcı odaklı hizmet anlayışının bir sonucu olduğunu söyledi.

uluslararası öğrenciler ve hedefler:

Yazıcı, uluslararası öğrencilere yönelik hizmetlerin önemine vurgu yaparak bu öğrencilerin Türkiye ile dünya arasındaki kültürel ve ekonomik köprüleri güçlendirdiğini ifade etti. Hedef olarak uluslararası öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmayı hatırlatan Yazıcı, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol sayesinde öğrencilerin YİMER’e bağlandıklarında doğrudan yabancı temsilcisiyle görüşebildiğini, bunun için telefonda 2 tuşunun yeterli olduğunu belirtti. Öğrencilerin en çok kayıt süreçleri, öğrenci ikamet izni başvuruları ve mezuniyet süreçleri hakkında bilgi talep ettikleri vurgulandı.

gelecek yönelimleri ve kurum mesajı:

Yazıcı, çağrı yönetiminde yapay zeka destekli araçların devreye alınmasıyla hizmetlerin daha hızlı, kolay ve doğru hale getirileceğini söyledi. Amacın, yabancıların ihtiyaç duydukları bilgiye ihtiyaç anında ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Ayrıca YİMER’i yalnızca bir çağrı merkezi olarak değil, Türkiye’ye gelen yabancıların doğru bilgiye eriştiği ve destek alabildiği bir iletişim kanalı olarak tanımladı.

Ziyaretin sonunda Başkan Yazıcı, Başkan Yardımcısı Murat Karakaya, Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ahmet Dalkıran, Uyum Daire Başkanı Abdulsamet Korkut ve YİMER personeliyle birlikte merkezin 11’inci yılına özel pastayı kesti. Yazıcı, kuruluşundan bu yana emeği geçen personele teşekkür ederek hizmetin sürdürülebilirliğine ve iletişim kanallarının güçlendirilmesine devam edeceklerini vurguladı.

YABANCILAR İLETİŞİM MERKEZİ'NİN (YİMER 157) 11’İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLASIYLA ÇAĞRI MERKEZİNİ ZİYARET EDEN GÖÇ İDARESİ BAŞKANI MUHAMMET SELAMİ YAZICI, MERKEZİN 11 YILDA 27 MİLYON 713 BİN ÇAĞRIYI KARŞILADIĞINI BİLDİRDİ.