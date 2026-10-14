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İstanbul'un ana aktarma merkezlerinde yağmurla birlikte bekleyiş uzadı

İstanbul'da sağanak trafik akışını aksattı; Zincirlikuyu ve diğer aktarma merkezlerinde duraklarda uzun kuyruklar oluştu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:33

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul'un ana aktarma merkezlerinde yağmurla birlikte bekleyiş uzadı

İstanbul'da sağanak sonrası duraklarda yoğunluk

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağmur, kent içi trafik akışını olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yolların yavaşlaması ve araçların trafikte kalması, toplu taşıma talebini artırdı. Zincirlikuyu metrobüs durağında yaşanan yoğunluk görüntülere yansıdı; duraklarda bekleyen yolcuların araçlara binmek için sıra oluşturduğu gözlendi.

Aktarma merkezlerinde artan talep

Metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Özellikle Zincirlikuyu, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde bekleyen yolcu sayısının yükseldiği kaydedildi. Bu noktalarda aktarma yapmak isteyen yolcuların biniş süreleri uzadı ve duraklarda kuyruklar oluştu.

Yolcuların bekleyişi ve günlük ulaşım etkisi

Duraklarda bekleyen vatandaşlar, toplu taşıma araçlarına binmek için sıra bekledi. Yağışın sürmesi durumunda ulaşımda gecikme ve yoğunluğun kısa süreli olarak devam edebileceği belirtiliyor. Günlük işe gidiş-dönüş saatlerinde benzer hava koşullarının toplu taşıma üzerindeki baskıyı artırdığı gözlemlendi.

İSTANBUL&#039;DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMUR SONRASI TRAFİK KİLİTLENİRKEN, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA...

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMUR SONRASI TRAFİK KİLİTLENİRKEN, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOĞUNLUK YAŞANDI. ZİNCİRLİKUYU METROBÜS DURAĞINDA YAŞANAN YOĞUNLUK KAMERAYA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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