aziziye şengel acsk Ankara'da yarı final biletini aldı

aziziye şengel acsk yarı finale yükseldi

Erzurum temsilcisi Aziziye Şengel ACSK, Ankara Kahramankazan'da düzenlenen 2026 Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Yarı Final B Grubu'nu lider tamamlayarak yarı finale çıktı. Turnuva, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) sosyal tesisleri atlı cirit sahasında üç gün boyunca sürdü ve izleyicilere çekişmeli karşılaşmalar sundu.

turnuva ve sonuçlar:

Yarı Final B Grubu maçları tamamlandı; Aziziye Şengel ACSK oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet aldı ve toplam 9 puan ile grubu zirvede bitirdi. Takımın averajı +87,5 olarak kayda geçti. Grubu, yine 2 galibiyetle ancak 7 puan toplayan Uşak Genç Bozkuşlular ACSK takip etti. Organizasyon, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu (TGASDF) himayesinde Kahramankazan ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

kulüp başkanının değerlendirmesi:

Kulüp Başkanı Ali Aksakallı yaptığı açıklamada sporcuların sergilediği performansı ve takım ruhunu vurguladı. Aksakallı, "Sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele, azim ve takım ruhu, bu başarının en önemli göstergesidir. Aziziye Şengel Atlı Spor Kulübü olarak amacımız, Erzurum’umuzu ve Aziziye’mizi en iyi şekilde temsil ederek ecdadımızdan miras kalan atlı cirit geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik ekibimize ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz, yarı finalde de aynı inanç ve kararlılıkla mücadele ederek şampiyonluk yolunda ilerlemektir. İnşallah, kulübümüzü ve Erzurum’umuzu en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

Takımın yarı finaldeki performansı, kulübün hedefleri ve geleneksel spora verdiği önem nedeniyle hem kentte hem de spor camiasında ilgiyle takip edilecek.

AZİZİYE ŞENGEL ATLI SPOR KULÜBÜ, ANKARA'DA DÜZENLENEN 2026 ATLI CİRİT TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YARI FİNAL B GRUBU 1.Sİ OLARAK YARI FİNALE YÜKSELDİ.