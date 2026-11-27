olayın gelişimi:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde İ.V. (39) idaresindeki 38 AOL 790 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara riayet etmeyerek kaçması üzerine ekipler takibe başladı.

kovalamaca ve yakalanma:

Kovalamaca Yeniköy Mahallesi Susam Sokak üzerinde son buldu; İ.V., bir binanın girişinde yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

uygulanan işlemler ve cezalar:

İ.V.'ye "dur ihtarına uymamak" suçundan 200 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlamasıyla işlem yapılarak karakola götürüldü.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, otomobil ise 60 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka kaldırıldı.

sürücünün savunması:

İ.V., polisteki ifadesinde, "Askerlikle ilgili mahkemede bir arama vardı. Oda istinafta zaten bir şey çıkmamış. Bizde saçma sapan bedavaya kaçtık" dedi. Ekipler, ifadenin ardından yasal işlemleri sürdürdü.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK, KAÇAN SÜRÜCÜ EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI. YOKLAMA KAÇAĞI OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜYE ‘DUR İHTARINA UYMAMAK’ SUÇUNDAN 200 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI. EKİPLERDEN UZUN SÜREN KAÇAN VE BİR BİNANIN GİRİŞİNDE YAKAYI ELE VEREN SÜRÜCÜ, "BEDAVAYA KAÇTIK" DEDİ.