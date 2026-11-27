Sarp sınır kapısında taraftarlara lokumlu karşılama

Batum'daki maçın ardından Türkiye'ye dönen Beşiktaşlı taraftarlar, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Türkiye'ye giriş yapan taraftarlara lokum ikram edildi.

Maç ve arbede:

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarını desteklemek için sınırı kullanarak Batum'a geçti. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Batumi Arena'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile mücadele etti ve maçı 2-1 kazanarak sahadan galip ayrıldı. Karşılaşma sırasında Gürcistan polisi ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Sınır kapısındaki karşılama:

Maçın ardından Batum'dan ayrılan taraftarlar, sorun yaşamadan Sarp Sınır Kapısı'na ulaştı; ancak Türkiye'ye geçiş için sınır işlemlerini bekleyen grup, kapının Gürcistan tarafında yoğunluk oluşturdu. Türkiye'ye giriş yapan siyah-beyazlı taraftarları karşılayan AK Parti Artvin İl Başkan Yardımcısı Murat Balkaya, taraftarlara lokum dağıttı ve dağıtım sırasında "İsrail’e helva, taraftara lokum" ifadelerini kullandı.

BATUM’DAKİ OLAYLI MAÇIN ARDINDAN TÜRKİYE’YE DÖNEN BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR, SARP SINIR KAPISI’NDA YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU. TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPAN TARAFTARLARA LOKUM İKRAM EDİLDİ.