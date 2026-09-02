Yol kavgasında araçla takip ve darp: iki şüpheli tutuklandı, 360 bin lira ceza

Yalvaç'ta trafik kavgası sonrası tutuklama

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunan kişiler arasındaki kavga kısa sürede şiddetlenerek hem fiziksel saldırıya hem de trafikte tehlikeli takip ve çarpmaya dönüştü. Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sonucu iki şüpheli tutuklandı.

Olayın seyri:

İddiaya göre Ö.K. (27) ve H.M. (27), daha önce husumet bulunan B.A. (26) ile karşılaştı. İlk olarak taraflar arasında çıkan tartışma yerini physical darbeye bıraktı; B.A. yaralandı ve olay yerinden kendi aracıyla uzaklaşmaya çalıştı. Şüpheliler araçlarıyla peşine düşerek B.A.'nın aracına çarptı ve sonrasında tekrar saldırıp yaraladı.

Soruşturma, görüntüler ve tespitler:

Olayın bildirilmesi üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan ilk incelemede yaralanan B.A.'nın doktor kontrolünde burnunun kırıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri incelendi; görüntülerde şüphelilerin kavga etmek amacıyla araçtan inip hareket ettikleri belirlendi.

Jandarma ekipleri görüntüler ve diğer deliller doğrultusunda Ö.K. ve H.M.'yi gözaltına aldı. İfadeleri ve işlemlerinin ardından her iki şüpheli adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak Yalvaç Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Cezai işlem ve yaptırımlar:

Soruşturma kapsamında yetkililer, şüphelilere ayrı ayrı olmak üzere 180 bin lira idari para cezası uyguladı; böylece toplamda 360 bin lira tutarında cezai işlem kayda geçti. Uygulanan para cezaları, kavganın trafikte tehlike oluşturması ve takibin aracın çarpılmasıyla sonuçlanması gibi unsurlar gözetilerek belirlendi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve tüm delillerin değerlendirilmeye devam ettiğini bildirdi. Bölge sakinleri ise trafikte yaşanan kavgaların ağır sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekerek benzer olaylara karşı duyarlılık çağrısında bulundu.

YALVAÇ ADALET SARAYI