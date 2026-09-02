Battalgazi'de 15 dönümlük yaşam alanı: millet bahçesi, iki nikâh salonu ve kapalı otopark

Proje alanında son hazırlıklar:

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Eski Karayolları Şefliği sahasında hayata geçirilecek projenin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundu. Toplam 15 dönümlük arazi üzerinde planlanan düzenlemeler için eski yapı kalıntıları temizlendi ve alan, çalışmalara hazır hâle getirildi.

Başkan Taşkın, bölgedeki itfaiye biriminin taşınmasının ardından gerekli düzenlemelerin tamamlandığını belirtti ve proje hazırlıklarının son aşamaya geldiğini ifade etti.

projenin bileşenleri ve kapasiteleri:

Projede ön plana çıkan unsurlar arasında geniş bir millet bahçesi ile zeminde misafirlerin araç ihtiyacını karşılayacak 2.950 m² kapalı otopark yer alıyor. Otoparkın üzerinde ise toplam 1.500 m² büyüklüğünde, iki ayrı nikâh salonu inşa edilecek.

Ayrıca proje alanında fotoğrafçı, botanik market ve seramik market gibi destekleyici birimler de planlandı; böylece mekân hem düğün ve nikâh organizasyonlarına hem de günlük kent yaşamına hizmet edecek şekilde tasarlanıyor.

zamanlama ve finansman:

Başkan Taşkın, proje çalışmalarının bitme aşamasına geldiğini, tamamlanmasının ardından ihale sürecinin başlatılacağını söyledi. Projenin kaynak bakımından herhangi bir sorununun bulunmadığını vurguladı.

Belediye, çalışmaları 7-8 ay içinde tamamlamayı hedefliyor ve projenin önümüzdeki ilkbahar döneminde hemşehrilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Taşkın, projenin Malatya ve Battalgazi için önemli bir yaşam ve buluşma alanı olacağını belirterek, çalışmaların kent yaşamına ve sosyal donatıya katkı sağlayacağını dile getirdi.

BAŞKAN TAŞKIN’DAN BATTALGAZİ’YE MİLLET BAHÇESİ VE NİKÂH SALONU MÜJDESİ