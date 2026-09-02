Kayıp mürettebatı bulma çalışmaları hızlandı: Destici devletin tüm birimlerinin devrede olduğunu söyledi

Destici'nin açıklamaları

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, son günlerde yaşanan deniz kazalarına ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarının hız kazandığını bildirdi. Destici, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de İstanbul açıklarındaki olaylarda kaybolan vatandaşların bulunması için devletin tüm birimlerinin seferber edildiğini vurguladı.

Arama kurtarma çalışmalarının ayrıntıları:

Destici, KKTC Girne Limanı’ndan Mersin Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin batması sonucu yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Destici, sözlerine şöyle devam etti: Türkiye’den iki büyük arama kurtarma gemisi ile 500-600 metre derinliğe batan gemileri çıkarmak üzere helikopterin Türkiye’den Kıbrıs’a gönderildiğini söyledi. Destici, çalışmaların dünden itibaren sürdüğünü, gemiye ulaşma çabalarının bugün veya yarın sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti.

Bu olayda yirmi civarında kayıp olduğunun iddia edildiğini hatırlatan Destici, bu kişilerin gemide mi yoksa başka bir yerde mi olduklarının netleşeceğini, herkesin dua ve temennisiyle bu henüz ulaşılamayan vatandaşlara sağ salim ulaşılmasını umduklarını dile getirdi.

Silivri kazası ve kayıp mürettebat:

İstanbul Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasına da değinen Destici, çarpışma sonucunda bir gemiye henüz ulaşılamadığını ve o gemideki 10 kişilik mürettebata henüz ulaşılamadığını belirtti. Destici, Ulaştırma Bakanı başta olmak üzere devletin tüm birimlerinin bu kayıp gemi ve mürettebatı bulmak için bütün imkanlarını seferber ettiğini kaydetti.

Adalet, cezaevleri ve faili meçhul soruşturmaları:

Destici, konuşmasında yargı ve cezaevi sorunlarına da değindi. Cezaevlerinin aşırı doluluk yaşadığını, uzun tutukluluk süreleri ve masumiyet karinesine özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatarak, Barolar Birliği Başkanı, Yargıtay Başkanı ve Cumhurbaşkanı vekilinin yeni yasama dönemi açılışında benzer konuları gündeme getirdiğini söyledi. Destici, toplumun en önemli beklentilerinden birinin huzurun tesis edilmesi ve adaletin herkes için uygulanması olduğunu vurguladı.

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik olarak kurulan komisyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde ise; Uğur Mumcu, Behçet Oktay ve Gülistan Doku olayları başta olmak üzere benzer faili meçhul olayların araştırılmasının önemine işaret etti. Destici, BBP heyetinin kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Komisyonu ile görüştüğünü ve komisyonun çalışmalarını takdire değer bulduklarını aktardı.

Muhsin Yazıcıoğlu davasına ilişkin değerlendirme:

Partinin en çok önem verdiği konulardan birinin merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki Erhan Üstün Dağı, Yüksel Cancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş kardeşlerimizin şehadet süreçlerinin aydınlatılması olduğunu belirten Destici, bu dosyanın Adalet Bakanlığı tarafından faili meçhul kapsamına alındığını ve ilgili komisyon tarafından araştırılmaya başlandığını söyledi.

Destici, dosyanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yıllardır sürüncemede olduğunu, dosyaya iki kez takipsizlik kararı verildiğini, parti itirazları sonucu takipsizliğin kaldırılmış olmasına rağmen, 2018’de takipsizlik kaldırılmasına rağmen 2026 yılına kadar iddianame yazılıp dava açılmamış olmasının durumun vahametini gösterdiğini vurguladı.

Konuşmasını, adalet ve huzurun sağlanmasının toplumun öncelikli beklentileri arasında olduğunu tekrarlayarak sürdüren Destici, arama kurtarma çalışmalarının takipçisi olacaklarını bildirdi.

BBP LİDERİ DESTİCİ, PARTİSİNİN GENEL MERKEZİNDE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.