Yortan'da ormanlık alana giden lise öğrencisi için arama çalışması sürüyor

olayın gelişimi:

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde, lise öğrencisi Rıdvan Dereli okuldan çıktıktan sonra ormanlık alana gitti. Bir süre sonra çocuktan haber alamayan ailesi ve yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve arama kurtarma ekipleri, ormanlık alanda Dereli'yi bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, arazinin taranması ve koordineli arama yöntemleriyle bölgeyi kontrol ediyor.

Bölgede ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor; yetkililerden gelen resmi bir bilgi doğrultusunda durumla ilgili güncellemeler paylaşılacak.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE OKULDAN ÇIKTIKTAN SONRA ORMANLIK ALANA KAÇAN VE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN ÖĞRENCİYİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.