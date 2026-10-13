Kışa odunla hazırlık: köylerde ısınma telaşı büyüyor

kış hazırlıkları köylerde yoğunlaştı

Erzincan’da havaların soğumasıyla birlikte kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlıklarını hızlandırdı. Geceleri düşen sıcaklık, köy sakinlerini odun ve çalı-çırpı toplamaya yönlendiriyor.

tatlısu köyünde hazırlıklar:

Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde ikamet eden Cemal Gümüş, hazırlıkları sürdürdüklerini ve topladıkları kışlık odunları kimi zaman kucaklarında kimi zaman da traktörle evlerine getirdiklerini söyledi. Gümüş, "Kış hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kış hazırlığı olarak gıdaların yanında, yakacak ihtiyacını da düşünmeye başladık. Kış aylarında genelde çalı çırpı yakıyoruz. Ancak, havaların soğuk olduğu zamanlarda, ağaç dallarından temin ettiğimiz odunları yakıyoruz. Yakacakları bir yerde istif ediyoruz. Yılda 4 ton odun yakıyoruz. Kömür fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kömür alamıyoruz." dedi.

toplama, depolama ve ekonomik tercih nedenleri:

Köy sakinleri odun ve çalı-çırpıyı belirli noktalarda istifleyip kuru tutmaya özen gösteriyor. Taşıma genelde traktörle veya el gücüyle yapılıyor; istiflenen yakacaklar kış boyunca ulaşılabilir bir yerde muhafaza ediliyor. Kömür fiyatlarının yüksek olması, birçok ailenin odun kullanımını tercih etmesine neden oluyor ve köy ekonomisinde bu durum günlük yaşamı doğrudan etkiliyor.

Bu hazırlıklar, hem evlerin ısınma ihtiyacını karşılamayı hem de kış aylarında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarına karşı önlem almayı hedefliyor.

ERZİNCAN'DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE KIŞLIK YAKACAK İHTİYAÇLARINI GİDERMEYE ÇALIŞAN VATANDAŞLAR, HAZIRLIKLARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR