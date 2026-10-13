Yüksekova'yı beyaza bürüyen sis günlük hayatı zorlaştırdı

Yüksekova'da yoğun sis ulaşımı ve yaşamı etkiledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis, kent merkezinde görüşü ciddi oranda azaltarak günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle ana arterlerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgeden gelen görüntülerde sisin evleri örtmesi dikkat çekici manzaralar oluşturdu.

Ulaşımda aksama ve alınan önlemler:

Görüş mesafesinin zaman zaman 30 metreye kadar düştüğü güzergahlarda sürücüler araçlarının farlarını ve dörtlü flaşörlerini kullanmak zorunda kaldı. Meteoroloji ve trafik ekipleri, sürücüleri hızlarını azaltmaları, takip mesafesini korumaları ve zorunlu haller dışında seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının ulaşımda gecikmelere ve kısmi aksamalara neden olabileceğini belirtti.

Hava koşulları ve bölgedeki etkileri:

Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağışlarla birlikte bölgedeki hava sıcaklıkları belirgin şekilde düştü. Bu soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 4135 rakımlı Cilo Dağının zirveleri karla kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları çerçevesinde, vatandaşlardan tedbirli olmaları ve güncel hava raporlarını takip etmeleri istendi.

Sis ve soğuk hava yerel hayatı etkilemeye devam ederken, yetkililer ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için ekiplerin sahada olduğunu ve yeni uyarıların olması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü