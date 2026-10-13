Mersin'de sağanak tedbirleri: ekipler 7/24 hazır

Mersin genelinde hafta boyunca etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri yoğun bir teyakkuz halinde çalışma yürütüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını dikkate alan ekipler, olası su baskınlarına karşı önleyici ve müdahaleye hazır düzenlemeleri hayata geçirdi.

Sahadaki çalışmalar:

Ekipler, yağış öncesinde ve yağış sırasında kent genelindeki yağmur suyu hatları, ızgaralar ve mazgallarda ayrıntılı kontroller yapıyor. Tıkanıklık tespit edilen noktalarda temizlik çalışmaları hızla uygulanırken, su birikintisi oluşan alanlarda tahliye işlemleri anında gerçekleştiriliyor. Çalışmaların merkezinde mazgal ve hatlardaki tıkanıklıkların giderilmesi yer alıyor.

Saha ekipleri, yüksek akış riski taşıyan bölgelerde düzenli devriye yapıyor; müdahale ekipleri ise olası taşkınlara karşı 7 gün 24 saat esasına göre hazır bekletiliyor. Bu düzenleme, yağış anında aksiyon süresini kısaltmayı hedefliyor.

Afet koordinasyonu:

Yaşanabilecek olumsuzluklara hızlı müdahale amacıyla MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Doğan başkanlığında bir Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yürütülen temizlik çalışmaları, kış hazırlıkları ve taşkın riskine karşı alınan tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca müdahale hatları, saha ekiplerinin dağılımı ve iletişim kanallarının etkin kullanımı üzerinde duruldu. Belediyenin ve MESKİ'nin koordineli çalışması, riskli noktalara öncelik verilerek operasyonların planlanmasını sağlıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Şefi Doğan Kaplan çalışmaları özetleyerek, "Yağışlar öncesi bütün mazgallarımızın il genelinde kontrolünü sağlamıştık. Tıkanıklık olan yerlerde MESKİ ile iletişime geçerek temizlik işlemlerini sağlıyoruz. Böylelikle yağış esnasında tıkanmaların önüne geçmeyi planladık" ifadesini kullandı.

Kaplan, ayrıca izmarit, poşet gibi atıkların mazgalları tıkayarak taşkınlara yol açabileceğini vurgulayıp vatandaşlara yere çöp atmama çağrısında bulundu. Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmaya devam edeceği ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Kamuoyuna yapılan bilgilendirmede, vatandaşların olumsuz hava koşullarında mümkün olduğunca dikkatli olmaları, riskli alanlardan uzak durmaları ve tespit ettikleri tıkanıklıkları yetkili birimlere bildirmeleri istendi.

MERSİN’DE ETKİLİ OLAN VE HAFTA BOYUNCA DEVAM ETMESİ BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞLARA KARŞI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MESKİ EKİPLERİ KENT GENELİNDE ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI.