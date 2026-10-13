Thomas Reis KuPS sınavında rotasyona hazırlanıyor

Trabzonspor Avrupa sınavını kadro yönetimiyle göğüslemeyi planlıyor

Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'ndeki KuPS Kuopio karşılaşmasında rotasyona gitmeyi düşünüyor. Alman çalıştırıcı, hem Avrupa’da rekabetçi bir sonuç almak hem de ligde yaklaşan Beşiktaş sınavı öncesi oyuncuların yükünü dengelemek amacıyla kadro tercihlerinde değişikliğe sıcak bakıyor.

Mendy ve Bouchouari'ye Avrupa fırsatı:

Takımda Süper Lig’de forma giyme izinleri bulunmayan Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari bu maça özel alternatifler arasında ön plana çıkıyor. Reis, bu iki ismi Avrupa maçında değerlendirerek hem orta sahadaki seçenekleri test etmeyi hem de kadrodaki derinliği kullanmayı hedefliyor. Teknik ekip, Mendy ve Bouchouari’nin sahadaki katkısının takımın oyun planına nasıl entegre edileceğini son antrenmanlara göre şekillendirecek.

Savunma ve hücum hattında da düzenlemeler olabilir:

Rotasyonun sadece orta saha ile sınırlı kalması beklenmiyor. Alman teknik adamın savunma hattında ve ileri uçta da farklı kombinasyonları denemeyi planladığı belirtiliyor. Bu yaklaşımın iki temel amacı bulunuyor: birincisi, oyuncuların maç yoğunluğu nedeniyle oluşabilecek yorgunluğunu azaltmak; ikincisi, kadrodaki alternatiflerin sahada test edilmesiyle takım içi rekabeti canlı tutmak.

Teknik heyet, KuPS Kuopio karşılaşmasının ardından kısa sürede oynanacak Trendyol Süper Lig randevusu nedeniyle Cuma yapılacak son değerlendirmede kesin kadroyu belirleyecek. Reis’in önceliği, rotasyona rağmen Avrupa karşılaşmasında yarışmacı bir ekip sahaya sürmek ve grupta avantaj sağlamak.

Hazırlık sürecinde takımın fiziksel durumları, son antrenman verileri ve sakatlık riskleri yakından takip ediliyor. Bordo-mavili yönetim ile teknik ekip, iki kulvardaki hedefleri dengelemeye çalışırken oyuncu kullanımını en verimli hale getirmeye odaklanıyor.

Sonuç olarak, Thomas Reis için KuPS Kuopio maçı hem taktiksel sınav hem de kadro derinliğini değerlendirme fırsatı niteliğinde. Yapılacak tercihler, hem Avrupa yolculuğunu hem de ligdeki kritik süreçleri doğrudan etkileyecek.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, UEFA KONFERANS LİGİ’NDE FİNLANDİYA TEMSİLCİSİ KUPS KUOPİO İLE OYNANACAK KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE KADRODA ROTASYONA GİTMEYİ PLANLIYOR.